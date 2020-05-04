Льготные билеты "Аэрофлота" из Калининграда будут доступны для всех граждан РФ

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"Аэрофлот" будет продавать билеты по субсидируемым тарифам на рейсы Калининград — Москва всем гражданам РФ без ограничений, сообщила компания.

Как сообщили в пресс-службе, тариф в одну сторону составит 3,8 тыс. рублей. Он будет действовать в экономклассе для перевозок с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Билеты можно приобрести в офисах продаж компании, уполномоченных агентствах и контакт-центре "Аэрофлота".

Авиаперевозки между Москвой и Калининградом субсидируются из федерального бюджета в рамках постановления правительства №215. Деньги на программу выделяются ежегодно и распределяются между заинтересованными авиакомпаниями. Воспользоваться льготными перевозками в течение всего года, согласно постановлению правительства, могут граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

В апреле вышло постановление, согласно которому "Аэрофлот" единолично получит на субсидированные перевозки между Москвой и Калининградом дополнительно 300 млн руб. из резервного фонда правительства. Деньги выделяются для обеспечения доступности рейсов "в связи с распространением коронавирусной инфекции", отмечалось в документе. Дополнительные субсидии позволили "Аэрофлоту" продавать билеты без ограничений.

Тариф "Аэрофлота" не должен превышать цену на поездку из Калининграда в Москву в плацкартном вагоне ОАО "РЖД", говорилось в постановлении. Всего компания должна перевезти по этим субсидиям не менее 114 тыс. человек.

Источник: https://tourism.interfax.ru/