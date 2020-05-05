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Сотрудники следственного управления СКР по краю в рамках акции «Без внимания не останутся» продолжают оказывать адресную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В рамках Всероссийской акции Следственного комитета России «Без внимания не останутся» офицеры оказывают помощь нуждающимся гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. Во всех районах края сотрудники ведомства не остаются равнодушными к трудностям жителей, которые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вынуждены находиться дома, и оказывают им посильную помощь.

Не смог остаться в стороне и старший следователь следственного отдела по Крымскому району Гамлет Архипенко. Офицер узнал о малоимущих многодетных семьях, а также семьях, воспитывающих детей-инвалидов, проживающих на территории его родного города Абинска. Находясь в отпуске, следователь приобрел продуктовые наборы с учетом потребностей семей, а также возраста детей и бесконтактным способом передал их нуждающимся.

Среди 20 семей, которые посетил представитель следственного управления была многодетная семья Олеси и Сергея Ефименко, в которой воспитываются четверо детей в возрасте от 2 до 18 лет. Гамлет Архипенко с соблюдением всех мер предосторожности передал им продукты питания и пожелал крепкого здоровья.

Многодетная мама искренне поблагодарила представителя ведомства за оказанное внимание и помощь, отметив, что в данный момент она ей очень необходима.

Сотрудники следственного управления по Краснодарскому краю и дальше продолжат работу по оказанию помощи нуждающимся в ней гражданам.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

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Категория: Новости / Общество

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