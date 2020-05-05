Предлагаем Вашему вниманию поздравление прокурора Краснодарского края с Днем Кубанской журналистики

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Уважаемые журналисты, работники печати, средств массовой информации Краснодарского края! Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем Кубанской журналистики!

Со времен петровских «Ведомостей» российская журналистика служила интересам общества, обращала внимание на самые болезненные вопросы, защищала права людей.

Современный мир немыслим без средств массовой информации. Пресса, телевизионные и радиопередачи, интернет-издания ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий.

На Кубани к журналистской профессии относятся с особым уважением. Вы всегда на передовой: первыми узнаете и рассказываете всему миру о происходящих событиях, наших достижениях в спорте, бизнесе, культуре. А если кто-то оказался в беде, благодаря Вам находит всестороннюю поддержку и помощь. Но самое главное СМИ дают нам «обратную связь», помогают понять: мы одна семья, у которой общие проблемы и радости, интересы и устремления.

Благодарю Вас за то, что Вы, мастерски владея словом, тщательно вникая в суть проблем, объективно и взвешенно освещаете происходящие события во всех сферах жизни нашего родного края, вносите значительный вклад в воспитание патриотизма, нравственных ценностей, развитие духовной жизни жителей Кубани.

Дорогие друзья! В день Вашего профессионального праздника примите слова благодарности за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий, социально значимых мероприятий. От всей души желаю Вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/