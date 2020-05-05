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На сайте премии «Хрустальный компас» началось интернет-голосование за лучший проект в номинации «Признание общественности». Отдать свой голос за понравившуюся работу можно будет с 1 по 31 мая.

Пользователи смогут выбрать любое количество проектов, но только один раз в сутки. На победу в премии претендуют заявки, прошедшие квалификационный отбор: http://rus-compass.ru/projects/

В этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто свыше 240 проектов и достижений из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. В числе российских участников представители 59 регионов, наиболее активными из которых стали Кемеровская область, Москва, Московская область и Краснодарский край.

Среди претендентов на «Хрустальный компас» ученые Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова и Утрехтского университета Нидерландов, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российского академии наук и Института этнологических исследований УФИЦ РАН, Экспедиционный центр Министерства обороны РФ и Гидрографическая служба Черноморского флота, компании «РусГидро» и Gelio Vostok, Российский союз спелеологов и «Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»», известные фотохудожники Владимир Алексеев и Рэй Коллинз (Австралия), американский экологический активист Райн Хикман и издательство «Паулсен», телеканал «Моя планета» и межгосударственная телерадиокомпания «Мир».

Самыми популярными номинациями по традиции стали «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Просвещение» и «Фоторабота».

Источник: Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас»