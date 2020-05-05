День рождение Сочинского национального парка в необычном формате

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5 мая, национальному парку исполнится 37 лет! #сидимдома - главный девиз праздника в этом году.

Но это не помешает поздравить всех с Днем образования первого национального парка и дать возможность увидеть его "человеческое лицо".

?«Сочинский национальный парк в лицах» - так называется проект, который мы с удовольствием вам представим завтра, 5 мая.

У каждого появится уникальная возможность, посредством видео-связи увидеть Директора,? Главного Лесничего, замдиректоров и многих других в нестандартных ситуациях за любимыми занятиями во внерабочей атмосфере. И услышать их видео-поздравления.

Кроме того, завтра будут размещены видео - поздравления от друзей Сочинского нацпарка.

День Рождения - это еще и повод дарить подарки!

И всем желающим будет предложен занимательный тест? https://forms.gle/imYruXcWHFgW1ter7 , чтобы определить свою осведомленность. Каждый пятый тест с максимальным результатом (это 14 баллов), пройденный до 5 июня 2020 года будет отмечен! Для этого не забывайте заполнять все поля формы.

??Кроме того, в день рождения в Адлерском лесничестве на территории женского монастыря в честь празднования Дня Победы будут посажены 75 хвойных пород деревьев и 75 кустарников. Так же на месте высадки будет установлен камень и памятная плита в честь погибших воинов в Великой Отечественной Войне.

СПРАВКА

Сочинский национальный парк был образован Постановлением Совета министров РСФСР № 214 от 5 мая 1983 года в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях. Сочинский национальный парк стал первым в России. До этого охраняемые территории имели статус заповедников и заказников. Национальный парк расположен на территории Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта.

Сочинский национальный парк в цифрах:

?-208 600 гектаров занимает Сочинский национальный парк

-94,1% площади неповторимые по красоте и богатству растительности горные леса

2 200 видов включает аборигенная флора

30% аборигенных видов животных и растений являются реликтовыми

более 20% занесены в Красную книгу

20% эндемичными

-более 100 памятников истории и культуры насчитывается на территории Сочинского национального парка (стоянки древних людей, поселения, дольменные сооружения, колодцеобразные гробницы, остатки крепостей, храмов, курганные могильники, жертвенный камень, обелиски и военные памятники)

?- 103 водопада с высотой порога от 2 до 73 метров доступны для посещения

- 40 рек и ручьев протекают по территории Сочинского национального парка

-более 200 видов птиц встречается на его территории

-около 100 видов млекопитающих живут в парке (бурые медведи, рыси, серны, олени, кабаны, косули, волки, куницы, выдры, барсуки, зайцы и многие другие)

?-13 леопардов проходят программу подготовки к выпуску в 2020-2021 годах в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка

Источник: Пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк»