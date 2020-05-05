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Регионы в 2020 году освобождены от платежей по бюджетным кредитам

Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.

Источник: http://government.ru/

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Категория: Новости / Общество

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