ДЕПУТАТЫ ВНУТРИФРАКЦИОННОЙ ГРУППЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВОЗ СИТУАЦИЮ С ПАНДЕМИЕЙ В РОССИИ И В МИРЕ

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Накануне майских праздников состоялось заседание внутрифракционной группы под руководством Первого заместителя Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Адальби Шхагошева.

Оно прошло в дистанционном режиме с участием представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.

На заседании обсуждалась текущая ситуация с пандемией в мире и в России.

Адальби Шхагошев предложил привлечь ВОЗ к информированию населения на сайте Государственной Думы в специальном разделе о мерах поддержки граждан в период эпидемии коронавируса. Мелита Вуйнович поддержала эту инициативу, отметив важность данного проекта и своевременного информирования населения о предпринимаемых мерах. Представитель ВОЗ выразила готовность представлять Государственной Думе необходимую информацию. Активным участником дискуссии стал депутат Госдумы от Туапсинского избирательного округа Владимир Синяговский.

В ходе заседания поднимались проблемы распространения эпидемии в регионах, возможны ли сценарии, при которых в субъектах пойдёт всплеск заболеваемости, или принятых мер на сегодня достаточно, чтобы избежать дальнейших всплесков.

На вопрос депутата Государственной Думы Юрия Олейникова, о том, какие основные ошибки и недостатки администрирования борьбы с эпидемией COVID-19 в России отмечает ВОЗ, г-жа Вуйнович отметила, что Россия пошла абсолютно по правильному пути самоизоляции граждан. Безусловно, необходимо оценивать принимаемые меры и с экономической точки, просчитывать все возможные последствия. Однако, как подчеркнула представитель ВОЗ, только сами люди могут остановить эпидемию, оставаясь в изоляции, соблюдая все необходимые меры защиты и после снятия режима самоизоляции.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов справедливо отметил, что в борьбе с новой коронавирусной инфекцией крайне важным является международное сотрудничество. Именно поэтому он затронул вопрос координации ВОЗ международных научных исследований, разработки вакцин, протоколов лечения больных.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поднял проблему утилизации использованных средств индивидуальной защиты (медицинских масок и т.п.). Г-жа Вуйнович отметила, что этот вопрос крайне актуален и ВОЗ сейчас прорабатывает рекомендации по утилизации медицинских отходов, находящихся в индивидуальном использовании.

Также участниками встречи поднимались вопросы фактов бессимптомного заболевания коронавирусом, насколько эффективно Россия использует тесты и другие актуальные вопросы.

Со стороны ВОЗ был отмечен тот факт, что российская система здравоохранения показала себя эффективной, готовой справляться с последствиями пандемии и обеспечивать необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся. Это и явилось показателем низкой смертности от коронавируса в отличие от многих других стран.

Мелита Вуйнович в конце встречи озвучила рекомендации ВОЗ, которые будут способствовать выходу из режима самоизоляции и послаблению карантинных мероприятий.

Источник: http://www.duma-er.ru/news/deputaty-er-obsudili-s-melitoy-vuynovich-situatsiyu-s-pandemiey-v-rossii-i-v-mire/?sphrase_id=6995