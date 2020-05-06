Союз дачников Подмосковья: заочное голосование будет полезным

/Общество/

Члены садоводческих товариществ могут получить право голосовать заочно по ряду вопросов, в том числе о бюджете и размере взносов. По крайней мере, до конца 2020 года. Такой законопроект готовится в Совете Федерации. Это нововведение может быть полезно не только во время пандемии, считает первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"Мы поддерживаем принятие решения по заочному голосованию. Это связано с двумя вещами. Во-первых, с особенностями нынешнего дачного сезона, с коронавирусом. Во-вторых, на самом деле меняются технологии. Удаленный доступ – это очень полезно для дачников. Поддержим принятие поправок в главный дачный закон нашей страны. Будем внимательно наблюдать, консультировать наших председателей СНТ по порядку проведения этого голосования", – сказал Никита Чаплин радио Sputnik.

Он напомнил, что в число вопросов для заочного обсуждения предлагается включить вопросы бюджета садовых товариществ, размер членского взноса и назначения на должность председателя СНТ.

"Это те вопросы, по которым и разгораются основные споры. Это крупнейшие вопросы. Если научимся голосовать онлайн, это будет намного спокойнее. Не будет ненужных споров, когда мы собираемся на общее собрание", – добавил Чаплин.

Депутат подчеркнул, что один из основных моментов, который предстоит решить – как быть с дачниками, которые не умеют пользоваться техникой и не смогут проголосовать онлайн.

"Предлагаем частично использовать голосование онлайн, частично заочное. По большому счету, по бюллетеням – за или против. В почтовый ящик положили или вручили, если дачник находится на территории СНТ. А если дачника нет на территории СНТ, к сожалению, только онлайн. Просить родственников – чтобы помогли, научили. Второй вопрос – это платформа. Мы считаем, что государством должна быть оказана помощь дачникам. Нужно создать платформу, на которой будут основываться голосования всех СНТ", – пояснил Чаплин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/