Пьют и бьют? Разбираем рост домашнего насилия

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В период пандемии коронавируса количество обращений о домашнем насилии выросло в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову.

В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - сказала Москалькова агентству.

Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, Виктория Данильченко в интервью радио Sputnik объяснила, что рост домашнего насилия связан прежде всего со стрессом.

"Проявление агрессии наблюдается даже в тех семьях, где раньше этого не было. Под удар попадают не только женщины, но и старики, и дети, над которыми издеваются их близкие, использующие агрессию в качестве разрядки. Нахождение длительное время в закрытом пространстве с одними и теми же людьми, стресс от возможности потерять работу и доход привносят свой вклад в эмоциональное состояние абьюзера, провоцируя его на насилие в отношении близких людей", - сказала адвокат.

Положение усугубляется еще и тем, что тиран постоянно находится рядом.

"Поэтому обращение в кризисные центры для жертв домашнего насилия не всегда представляется возможным. Более того, многие убежища для пострадавших закрыты, в стране по-прежнему отсутствует законодательное регулирование начальных стадий домашнего насилия. Поэтому, в нынешних условиях предложение освободить от необходимости оформлять пропуск на передвижение тех, кто страдает от побоев дома, даже немного запоздало. Руководители кризисных центров предлагали эти меры еще в марте. Кроме того, необходимо в срочном порядке продумать механизм обращения жертвы в правоохранительные органы и центры по защите жертв домашнего насилия таким образом, чтобы это было возможно в условиях тотального контроля со стороны агрессора. Например, это может быть кодовое слово при заказе еды. Такое правило спасло немало жизней в США. Также должна быть возможность просить помощи в онлайн-режиме: смс, мессенждеры, онлайн-приемные", - пояснила Виктория Данильченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/