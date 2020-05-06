Владимир Синяговский: Вся заявленная государственная поддержка семей с детьми должна дойти до адресата...

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В рамках региональной недели депутат Госдумы Владимир Синяговский совместно с председателем совета общественной организации "Мир без границ", депутатом городской думы Новороссийска Виталием Козыревым провели видеоконференцию.

В селекторе приняли участие руководители представительств "Мира без границ" в муниципальных образованиях Краснодарского края.

На встречи обсудили работу волонтерских отрядов в городах Новороссийск и Горячий ключ, а также в Северском районе.

"К благотворительной деятельности удалось привлечь предпринимателей и меценатов(от ред.: Лента уже писала о них).

Всего помощь от "Мира без границ" получили более 400 семей в 8 муниципалитетах Кубани," - доложил Виталий Козырев.

"Благодарю коллег, принявших активное участие в организации помощи. Надо продолжить эту деятельность совместно с местными органами власти, - отметил лидер организации "Мир без границ" Владимир Синяговский, - Следует всем нам обратить внимание на то, чтобы вся заявленная государственная поддержка семей с детьми дошла до адресата."