В "Опоре России" оценили идею тестов на антитела при возвращении на работу

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В Испании некоторые компании стали тестировать своих сотрудников на наличие антител к новому коронавирусу, чтобы понять, кого точно можно допустить к работе. Член президиума объединения предпринимателей "Опора России" Олег Зинов оценил эту идею.

"На мой взгляд, нужно быть уверенным, что отдельно взятый сотрудник не инфицирован или в легкой форме переболел. Но в целом это не гарантирует стопроцентной безопасности, потому что каждого отдельно взятого потребителя, который приходит, мы не протестируем. Если на рынке появятся какие-то моментальные тесты, которые на входе в учреждения позволят проводить тестирование, может быть, это поможет. Но не знаю, есть ли такие формы", – сказал Зинов радио Sputnik.

Также, по его словам, встает вопрос, за чей счет проводить подобные анализы. У многих компаний выручка упала настолько, что они просто не располагают средствами на покупку тестов.

Организации малого и среднего бизнеса и так столкнутся с рядом проблем, когда им разрешат возобновить работу. Во-первых, нужно будет обеспечивать всех сотрудников средствами индивидуальной защиты. Соответственно, они не должны быть в дефиците и не должны стоить очень дорого. Во-вторых, в ряде отраслей ожидается колоссальное падение спроса. Какое-то время потребители будут бояться ходить в те же рестораны, например, даже при повышенных мерах защиты, отметил Зинов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/