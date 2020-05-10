Кто занимается проблемами дольщиков КЖС?

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Решением Арбитражного суда Краснодарского края 23 октября 2019 года ООО «Кубаньжилстрой» признанно несостоятельным(банкротом) и открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утверждена Тимофеева Елена, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». На протяжении 6 месяцев ею проведена определенная работа во взаимодействии с дольщиками, краевым департаментом по надзору за строительством, администрацией города-героя Новороссийска, прокуратурой, а также подрядчиками и кредиторами КЖС.

По просьбе наших читателей Елена Тимофеева ответила на чаще всего задаваемые вопросы по ситуации в процедуре конкурсного производства.

Почему не назначается собрание кредиторов «Кубаньжилстрой»?

B соответствии c Законом o банкротстве первое собрание кредиторов должно быть проведено не ранее 6 месяцев c даты ведения процедуры, то есть не ранее 23 апреля 2020 года. На первое собрание кредиторов необходимо вынести основные вопросы по процедуре - это положение o торгах имущества, вопросы по перспективам достройки объектов незавершенного строительства.

Необходимо уведомить через почту России 1500 дольщиков и понести расходы на организацию данного собрания. Денежных средств в процедуре не имеется. Заявитель по делу о банкротстве Автономная некоммерческая организация (директор Филь А.) процедуру не финансирует.

Положение по торгам невозможно утвердить, так как имущество находится в аресте в рамках уголовного дела по Канаеву C.B. до 2022 года, перспективы достройки (дорожную карту) разработать не представляется возможным в виду не предоставления информации по результатам экспертиз и оформлению документов на субсидии со стороны АНО, учредителем которого является администрация г. Новороссийск и физические лица.

2. Что c конкурсной массой ООО «Кубаньжилстрой»?

Земельный участок ЖК «Адмирал» по улице Куникова - подана апелляция на решение районного суда, но еще не рассмотрена.

Напомню, что решением Октябрьского суда города Новороссийска один из участков земли по улице Куникова был изъят из собственности КЖС и передан в автономную некоммерческую организацию (АНО). Именно это решение суда мы опротестовываем.

Остальное имущество КЖС находится в аресте в рамках уголовного дела по Канаеву С.В. до 2022 года. Так определил суд, вынося приговор. Апелляционная жалоба тоже мною подана, но не рассмотрена на сегодняшний день.

3. Завершаются строительные работы на ЖК «Одиссей». Скоро сдача в эксплуатацию. Какие на Ваш взгляд есть пути передачи квартир по ЖК Одиссей дольщикам?

Предложение поступило от АНО, которое достраивала объект. Они предлагают судебный порядок решения(через признание права собственности на обьекты каждого дольщика).

В этом случае предстоят финансовые затраты граждан на судебные издержки. Возможны длительные сроки по судебным разбирательствам, доказывание оплаты по договорам ДДУ (y большинства дольщиков прямых оплат нет, есть только зачеты c третьими лицами), возможность оспаривания, как показывает практика. Арбитражный управляющий обязан тоже будет пойти на признание права собственности на нежилые помещения за ООО «КЖС» через суд.

Как Арбитражный управляющий я предложила другой путь решения: провести возврат земельного участка под ЖК «Одиссей» в ООО «КЖС», внесение изменение в разрешение на строительство в части наименования застройщика и передать квартиры гражданам по актам приема-передачи.

В этом варианте отсутствуют новые финансовые затраты дольщиков.И мы за короткий временной период дадим возможность им заселиться.

Свои предложения я направила в администрацию города-героя Новороссийска, исключительно с целью совместного решения вопросов по достройке объектов ООО «Кубаньжилстрой» в рамках процедуры банкротства и соблюдения законодательства РФ.

От имени читателей благодарим Елену Тимофееву за откровенный разговор. Редакция готова предоставить возможность всем заинтересованным в решении проблем дольщиков сторонам высказать свое мнение на площадке Муниципальной новостной ленты. Всех беспокоит судьба ЖК «Посейдон», «Суджук-Кале» и «Суворовский».

Продолжение следует...