Жилищная «мистификация»: как коммерческое помещение превратить в квартиру?

/Общество/

В нашей предыдущей статье мы рассматривали прецеденты, когда жилое помещение требуется перевести в статус коммерческого. Но бывает и наоборот: нежилой объект нужно переделать в жилой.

Как действовать в подобной ситуации? Об этом мы и расскажем прямо сейчас.

Итак, в каких случаях возникает необходимость перевода коммерческого объекта в жилую площадь? Приведем наиболее популярные примеры:

- владелец бизнеса несет убытки и решает «свернуть» дело: не в удел остается помещение на цокольном этаже многоквартирного дома, которое можно переделать в квартиру;

- компания имеет в собственности нежилые помещения, не использующиеся для производственных нужд: руководство хочет переделать их в съемные квартиры для командированных сотрудников;

- владелец планирует расширить квартиру за счет перевода чердака или подсобки в статус жилого помещения.

Тест на «пригодность»

Российское законодательство не запрещает переделывать коммерческие объекты в жилые. Но перед тем, как подавать заявление в госинстанции, убедитесь, что помещение соответствует основным требованиям:

- все собственники (если их несколько) согласны на изменение юридического статуса площади;

- на объект не наложен арест, он свободен от залога и кредитных обязательств;

- помещение находится в здании, которое признано пригодным для проживания людей, то есть не является аварийным;

- площадь отвечает всем санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности;

- помещение оснащено главными коммуникациями: отоплением, водоснабжением, электричеством, канализацией. А об аренде коммерческой недвижимости - в Самаре и других городах - можно узнать здесь.

Пошаговый план

Начальные технические нюансы согласованы. Теперь переходим к решению главных задач: утверждению перепланировки, сбору документов, регистрации прав собственности.



С чего начинаем?

Согласовать перепланировку можно в любой некоммерческой строительной организации. Важно, чтобы параметры объекта соответствовали стандартам жилого помещения: комнаты — не менее 12 метров, кухня — не менее 6 метров, потолки — не менее 2,5 метров в высоту от пола. Если переобустройство площади идет в рамках классического проектного плана, то особых трудностей не возникнет. Если же вы хотите внести в реконструкцию существенные коррективы — придется обращаться в БТИ (Бюро технической инвентаризации), что потребует дополнительного времени и финансовых затрат. А о том, как купить склад в Омске - читайте на других разделах сайта.

Что собираем?

Понятно, что документов потребуется подготовить — массу. Основной пакет включает:

- заявление,

- паспорт,

- подтверждение прав собственности (договор купли-продажи и т.д),

- выписки из ЕГРН (о том, что объект стоит на кадастровом учете, на него не наложен арест и т.п),

- техпаспорт из БТИ,

- план здания, в котором находится помещение, подтверждающий, что оно пригодно для эксплуатации,

- схема перепланировки.

Куда несем?

Документы можно подать в мэрию, департамент городского имущества, управление жилищного фонда, отдел градостроительства и т.д. Но кто бы не рассматривал ваш вопрос, в любом случае придется пообщаться с межведомственной комиссией. Как правило, каждый район города имеет собственную такую инстанцию. Владелец помещения должен встретиться с комиссией несколько раз: до начала работ (утвердив чертежи и расчеты), в процессе ремонта (если комиссия сочтет нужным посетить объект) и после его окончания, чтобы получить акт приемки (если все соответствует требованиям) или исправить недочеты (если таковые будут обнаружены). Ну и на финальном этапе, нужно оформить техпаспорт и поэтажный план дома, которые пойдут напрямую в Росреестр — федеральную службу государственной регистрации. И именно последняя внесет новые данные в реестр и выдаст документ, подтверждающий законность объекта в новом статусе.

А есть еще варианты?

Как правило, отдельные зоны нежилого помещения в жилые не переводятся. Это слишком трудоемко и затратно. Но бывают, что технические возможности площади (например, чердак или подсобка, о чем мы уже упоминали) позволяют переделать ее под жилье. Правда, работы будет много: нужно договориться с соседями, заказать отдельный техпаспорт, пригласить межведомственную комиссию, пообщаться с БТИ — все то же самое, как и в случае с полноценным помещением.

«Цена-красна»

И самый насущный вопрос: во сколько же обойдется вся эта непростая процедура? Вот приблизительные расчеты от бывалых «перепланировщиков». Основные финансы уйдут на разработку проекта и непосредственно ремонт. Примерная сумма составит от 250 000 до 500 000 рублей. На оформление документов расходов предвидится меньше: в общей сложности — 6000-10 000 рублей. Конечно, в целом, перепланировка коммерческого помещения — удовольствие не из дешевых. Но раз уж вы решили этим заняться— действуйте. Готовьте финансы, запаситесь терпением—и вперед!

Евгений Счастливый