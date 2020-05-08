Эксперт объяснил неработоспособность оформления счетов онлайн

/Общество/

Невозможность открыть счет в банке без личного посещения отделения объясняется не какой-то диверсией банков, а технологическими проблемами. Об этом рассказал радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

О том, что крупнейшие банки России не открывают клиентам счета онлайн, несмотря на разращение ЦБ, ранее сообщило издание РБК. Журналисты обзвонили Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, "Юникредит" и другие кредитные организации и не смогли оформить счет онлайн.

Центробанк России с 6 апреля разрешил оформление счетов без личного посещения отделений из-за пандемии коронавируса. Это касалось открытия счета для "социально значимых платежей", среди которых алименты, пенсии, стипендии и другие социальные или страховые выплаты, в том числе и ипотечные платежи.

В чем причина того, что банки не выполняют разрешение ЦБ, радио Sputnik рассказал Юрий Твердохлеб.

"На сегодняшний день клиент, который хочет открыть счет, должен представить документы. Их должны проверить сотрудники банка, но проверить их подлинность дистанционно по Skype или по Viber, или еще по чему-то, достаточно сложно. Плюс к этому клиенту нужно предоставить подпись. Насколько я могу судить, у банков просто не отработан алгоритм этих действий. В частности, подпись предоставить дистанционно достаточно сложно. Не все банки могут электронную подпись согласовать с клиентом. Декларируемая возможность, не подкреплена существующим алгоритмом действий банков", - уверен экономист.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/