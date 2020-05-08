Бизнес попросил правительство отменить НДФЛ с зарплат 80% работающих россиян

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Освободит ли власть от уплаты налога более 20 млн граждан.

Ведущие бизнес-объединения предложили правительству освободить от НДФЛ всех работающих граждан, чья зарплата составляет меньше 5 объемов минимального размера оплаты труда (МРОТ) — до 60,6 тыс. рублей. Учитывая, что НДФЛ идет третьей доходной статьей для бюджета, после нефтегазовых, вряд ли правительство прислушается к инициативе бизнеса. С учетом резкого падения цен на нефть и газ, освобождение от уплаты важнейшего налога нанесет серьезный удар по бюджету, предупреждают аналитики.

Главы Торгово-промышленной палаты РФ, «Опоры России», «Деловой России» и Российского союза промышленников и предпринимателей представили свой комплекс мер, направленный на поддержку населения и стимулирования спроса в экономике. Бизнес-объединения предложили ввести мораторий на налоговые выплаты, включая НДФЛ, для граждан, чья ежемесячная зарплата не превышает 60,6 тыс. рублей.

По данным за 2019 год, в России чуть больше 27 млн. работающих граждан. 17,8% из них, а это 4,8 млн. человек, получают зарплату от МРОТ (12,13 тыс. рублей) до 20 тыс. рублей. 24,2% — 6,5 млн. человек — зарабатывают от 20 до 31 тыс. рублей. От 31 тыс. до 40 тыс. рублей получают 14% (3,8 млн. человек), а от 40 до 45 тысяч рублей — 6,6% (1,7 млн. человек). От 45 до 50 тыс рублей — 5,5% (1,5 млн. россиян), от 50 до 60 тыс. рублей – 8% (2,1 млн. человек). Итого — 20,4 млн. человек получают за месяц не больше 60 тысяч, что составляет почти 80% всего работающего населения страны.

«Учитывая, что НДФЛ идет третьей статьей пополнения бюджета после нефтегазовых доходов, вряд ли правительство пойдет на то, чтобы большую часть населения освободить от этой уплаты, — убежден начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. — С падением цен на нефть и газ освобождение от уплаты НДФЛ 20 миллионов граждан сильно ударит по бюджету».

Между тем, идею освободить небольшие зарплаты от НДФЛ выказывали давно. По сути 60 тыс рублей — это чуть больше, чем средняя зарплата в России. По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, это неправильная инициатива, потому что в данном случае возникает риск ухода зарплат в тень.

«Налоги снижать надо, но лучше с фонда оплаты труда, которые выплачивают компании, — говорит он. — Эта идея, вероятно, лоббируется некоторыми предприниматели, которые хотели бы увести зарплаты в тень. У нас и так «серые» зарплаты составляют около 13 трлн руб. Это очень много даже по нынешним временам. Если их обелить и получать налоги с них, то казна только выиграет».

Источник: Московский Комсомолец