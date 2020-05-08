Должников по коммуналке не будут наказывать до начала 2021 года

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Верховный суд разъяснил несколько важных финансовых вопросов в период пандемии.

Как не пойти по миру жильцам съемных квартир и арендаторам закрытых на карантин офисов в период пандемии коронавируса, разъяснил Верховный суд. Кроме того, высшая инстанция разложила по полочкам вопрос отсрочки платежей за ЖКХ и капремонт.

Больные вопросы на тему аренды и ЖКХ ВС разобрал в новом «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Повременить с оплатой аренды обитатель съемной квартиры, арендатор офиса или закрытого из-за вирусной угрозы магазина может до 1 октября этого года. ВС напомнил, что такой срок установлен постановлением Кабмина. Но есть нюанс: в каждом регионе старт арендных каникул свой, начинается он с даты введения ограничений и режима повышенной готовности. Еще один важный момент – хозяин квадратных метров и арендатор могут по обоюдному согласию договориться о меньшем интервале отсрочки. Но, как подчеркнули высшие судьи, такие джентльменские соглашения не должны приводить к ухудшению положения арендатора. То есть давить на жильца и требовать, чтобы бедолага отдал последние кровные, собственник не может.

С нежилыми помещениями – офисами, коворкингами и магазинами – ситуация в целом такая же, но с оговоркой. По общему правилу собственник обязан смириться и затянуть пояс. По мнению ВС, если бизнес арендатора из-за коронавируса поставлен на паузу и отрасль его деятельности пострадала, это уже является основанием для отсрочки платежей за аренду. Однако у хозяев бизнес-центров и торговых площадей есть возможность для обходного маневра.

«Если арендодателем будет доказано, что конкретный арендатор в действительности не пострадал и с очевидностью не пострадает в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и его требования являются проявлением заведомо недобросовестного поведения (например, в случае использования им объекта аренды вопреки установленным ограничительным мерам), суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения может отказать в защите принадлежащего арендатору права полностью или частично», - говорится в обзоре.

Наконец, важное разъяснение касается долгов по ЖКХ и капремонт. Верховный суд уточнил, что о начислении пени и штрафов неплательщикам управдомам придется забыть до 1 января 2021 года. Подать на должника в суд в этот период тоже нельзя. Компании-поставщики электроэнергии, воды и тепла, в свою очередь, не смогут судиться с управляющими компаниями.

«Приостановлено действие порядка начисления и взыскания неустоек, как в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, так и в отношении лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, и, соответственно, плательщики освобождены от уплаты неустоек за соответствующий период», - подчеркнул ВС в обзоре.

Уточняется, что мораторий действует в отношении неустоек, которые планировалось начислять с 6 апреля этого года. Причем, под заморозку попадают и долги за предыдущие месяцы, если по каким-то причинам коммунальщики не начислили по ним штрафные санкции.

Источник: Московский Комсомолец