Резко обедневшие россияне стремительно теряют возможности расплачиваться с банками

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Почему кредитные каникулы оказались мифом.

Положение российских заемщиков становится все более отчаянным: кредитные каникулы их не спасают. Только за апрель доля должников, которые из-за финансовых трудностей отказываются платить по кредитам, выросла на 10 процентных пунктов – до 60%. Эту суровую статистику приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). И проблема даже не столько в стремящейся к нулю платежеспособности населения. Люди либо не верят в объявленные государством меры поддержки, либо, пытаясь ими воспользоваться, наталкиваются на существенные препоны.

Сегодня около 28 млн человек (40% экономически активного населения) имеют один или несколько необеспеченных кредитов. Именно они на фоне событий пандемии попали в группу риска первыми, рассказал «МК» президент НАПКА Эльман Мехтиев. Впрочем, если поддержка со стороны правительства будет давать эффект, то количество вышедших на просрочку должников не превысит 5,7 млн против 5,2 млн на текущий момент. Но пока такой прогноз выглядит сверхоптимистичным.

Год назад заемщики, ссылаясь на финансовые трудности, объясняли их падением уровня доходов (30% случаев), неспособностью справиться с кредитной нагрузкой (20%), потерей работы (18%), недостатком свободных средств из-за роста цен (17%), семейными обстоятельствами (5%), незапланированными приобретениями (10%). А сейчас о снижении доходов заявили 40% опрошенных, а о потере работы – 30%. По словам Мехтиева, пока НАПКА не зафиксировала всплеска обращений по поводу предоставления кредитных каникул. Но если режим самоизоляции продлится еще 1,5-2 месяца, то число таких заявок может составить 20% от количества всех должников.

Поскольку граждане скептически относятся к ограничительным мерам властей и не следуют им, разрушительное воздействие пандемии на экономику все больше растягивается во времени, отмечает директор СРО «Микрофинансирование и Развитие» Елена Стратьева. По ее оценке, сам по себе закон о кредитных каникулах провисает в воздухе: нужны механизмы, которые позволят гражданам реализовать свои права в соответствии с этим документом. Таким эффективным инструментом, например, могло бы стать появление на портале Госуслуг соответствующего сервиса – «Подать заявку на кредитные каникулы». Это бы значительно ускорило процесс рассмотрения обращений.

Бремя кредитных каникул лежит на банках, которые, естественно, не желают добровольно сокращать свои доходы, рассуждает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Как оказалось, получить послабление крайне сложно. Если просрочка не превышает 30 дней, то кредит (в отличие от 90-дневного срока) не считается проблемным, и разговор окончен. Сейчас банки стараются придерживать деньги у себя и активнее выдавать новые займы, а старые – рефинансируют под более низкую ставку. Им выгодней попросту наращивать резервы под невозвраты по потребительским кредитам, надеясь, что платежеспособность клиентов вскоре улучшится.

Людей отталкивают условия предоставления отсрочки, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, заемщик должен доказать, что инфицирован коронавирусом или что его доходы сократились за год более чем на 30%. Собрать необходимые документы сейчас не просто. Очевидно, что рост числа

неплатежеспособных заемщиков связан с ускоренным падением реальных доходов. В перспективе такая ситуация может обернуться массовыми неплатежами, банкротствами физлиц, проблемами с ликвидностью в банковской системе. Поскольку сложности у финансовых организаций уже начались, они обратились к ЦБ за субсидиями для поддержания ликвидности.

Кредитные каникулы – не панацея, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Если человек потерял работу, шансы найти новую за два-три месяца невелики, тем более в период кризиса. И как он расплатится с банком, пусть даже позже? К тому же, объявленная правительством программа «каникул» имеет свои нюансы и ограничения. По словам эксперта, речь должна идти о заморозке действия кредитных договоров. Логично было бы предоставить заемщикам отсрочку минимум на шесть месяцев по кредитным платежам, и чтобы при этом не начислялись проценты, штрафы и пени. Саму процедуру нужно максимально упростить, сделать дистанционной. Чтобы гражданам не пришлось от отчаяния обращаться в микрофинансовые организации и вгонять себя в новые долги.

Источник: Московский Комсомолец