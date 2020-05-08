"Зачем спасать экономику России, если не спасают людей?!"

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Коронавирусная стадия капитализма.

Ленин утверждал, что империализм есть высшая и последняя стадия капитализма. Но, если бы у классика была возможность взглянуть с мудрым прищуром на российский экономический уклад в его нынешнем виде, то он бы непременно добавил в свое учение «коронавирусную» стадию капитализма. Попробуем восполнить это пробел марксистско-ленинского учения.

Прежде чем отвечать на извечный вопрос «что делать?», следует выяснить, а что, собственно говоря, происходит? Какова картина действительности?

После майских праздников начнется «поэтапное» снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса. Но деталей плана власти пока не раскрывают, ссылаясь на то, что решения будут приниматься по результатам анализа эпидемиологической обстановки. Это означает, что четкой стратегии выхода из коронавирусного кризиса нет.

Решения принимаются ситуативно. Состояние неопределенности ведет к росту тревожности в обществе, поскольку непонятно что будет дальше. «Вертикаль власти» не получает четких сигналов, что снижает ее эффективность. И даже закрадываются подозрения, а есть ли она эта «вертикаль» в условиях пандемии? Кроме запретов и ограничений для граждан, на какие еще подвиги для общества она способна?

К снятию ограничений приступают многие страны. Мы вроде бы следуем за общей тенденцией, поступаем «как в Европе». Но есть нюанс.

В Евросоюзе и США государства выделяли громадные суммы на поддержку своих граждан и бизнеса. А в России весь период фактического карантина шли дискуссии о том, следует раздавать гражданам деньги или нет. Протянули время, а после снятия ограничений вопрос должен отпасть сам собой. Видимо на это расчет. Само все рассосется. И, как обещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, через месяц или два «тяготы быстро забудутся». Это было сказано в конце апреля. В том же интервью Песков заявил, что «в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», но «каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни».

В повести Вольтера «Кандид или об Оптимизме» есть персонаж – доктор Панглос. Он придерживался философской максимы: «все к лучшему в этом лучшем из миров», и даже попадая в самые жесткие передряги, не расставался с этим убеждением. Видимо, философские взгляды Панглоса положены в основу «стратегии» выхода из коронакризиса. Но так ли много поводов для сохранения оптимизма в сложившейся ситуации?

Кризис пытаются «разруливать» по аналогии с 2008 годом. Тогда российская экономика испытала сильный шок от обрушения цен на нефть. Пришлось «палить» резервы на спасение крупных компаний и банков. Был девальвирован рубль. Выручило то, что глобальный спад длился недолго. Цены на нефть быстро восстановились.

Россия еще входила в «большую восьмерку». Не было санкций со стороны Запада. Даже война с Грузией не повлияла на западные страны, которые предпочли вести с Россией бизнес as usual. Но сейчас ситуация принципиально другая. Москва находится в конфронтации с Западом. Идет ценовая война с Саудовской Аравией на нефтяном рынке. Коронавирус нанес столь сильный удар по мировой экономике, что восстановление высоких цен на нефть в ближайшей перспективе не прогнозируется.

Россия – страна сырьевая и зависит от мировой конъюнктуры цен на энергоносители и другие виды углеводородных ресурсов. Поскольку кризис предстоит затяжной, то «кубышку» Фонда национального благосостояния будут расходовать осторожно. И тут важны приоритеты.

Судя по спискам «системообразующих» компаний, госкорпорации и крупные олигархические структуры будут спасать, как и в 2008 году. Россиянам популярно объяснили, почему им не станут раздавать деньги. Например, известный банкир Михаил Задорнов сообщил, что выплаты гражданам могут позволить себе богатые страны, а Россия – «это развивающаяся страна с очень средними, с точки зрения мировой иерархии, доходами». О бедности России заявил и телеведущий Владимир Познер, сравнивая нашу страну с США и европейскими державами: «Мы, если взять наш ВВП на душу населения, несравненно беднее. Не просто беднее, а несравненно».

Эти «признания» авторитетных ньюсмейкеров «бедности» России звучат диссонансом с заявлениями другого банкира Германа Грефа в недавнем интервью: «Никогда в истории России и Советского Союза у страны не было таких золотовалютных резервов, которые есть сегодня. У нас более 500 миллиардов золотовалютных резервов, которые могут быть пущены, если это потребуется, на покрытие импорта, на покрытие внешнего долга, если это будет необходимо».

Так что же мешает потратить эти несметные богатства на благие цели? На этот счет определенно высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая спрогнозировала «взрыв» инфляции, если раздавать деньги гражданам. Бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выдвинула другой аргумент - деньги «будут проедены», если раздавать всем. Помогать надо сильным. Тогда экономика восстановится.

Аргумент, что «деньги проедят», отдает социальным дарвинизмом. Большинство населения именно проедает заработки. На большее не хватало даже до коронавирсусного кризиса. Теперь прикажете вообще не есть? Так выглядит «национальное благосостояние», для которого создавался фонд?

И кого считать «сильным»? Экономический либерализм на Западе и в России – две большие разницы. В условиях конкуренции в экономике и в политике «сильные» - это наиболее эффективные. Но в России экономика уже стала распределительной. И «сильный» - этот тот, кто ближе к «кормушке», у кого «круче связи». Экономическая эффективность - далеко не самый главный критерий «силы» компании. Поэтому раздача денег «сильным» - это раздача «своим».

Спасение «динозавров» - крупных компаний олигархов и госкорпораций – не спасет экономику. «Динозавры» прожорливы и неэффективны. Им выдадут триллион - они попросят еще. А потом еще и еще. Зависимую от внешней конъюнктуры экономику они вытянуть не смогут.

Дилемма, которую пытается решить власть – спасать экономику или людей - ложная. Без людей нет смысла в экономике. Она для них существует и развивается. Какой смысл спасать экономику, если людей не спасают? Для чего она нужна? Для обслуживания интересов 1% населения страны? За счет природных ресурсов, которые, по идее, принадлежат 100% населения?

Количество случаев заражения коронавирусом растет и убаюкивающие заявления чиновников о достижении «плато», распространение пандемии не останавливает. Население готовят к «поэтапной отмене» ограничений и выходу на работу после майских праздников. Бизнес должен работать, чтобы олигархи не опускались в списках «Форбс». Зарплату должны платить работодатели, чтобы государство не «палило» резервы.

Раньше людей называли «второй нефтью». Но «черное золото» драматично упало в цене и люди стали «первой нефтью». Отказ от выплат населению и поддержки малого бизнеса означает, что с кризисом борются за счет населения. Люди должны «много-много работать». Их функция – приносить прибыли тем, кто владеет российской экономикой, а не «проедать» деньги.

Как известно, скупой платит дважды. Сейчас на людях сэкономили. Большинство населения и до пандемии не шиковало, а теперь вынуждено бороться за выживание. Во всем мире специалисты предупреждают о второй волне пандемии. После снятия ограничений эта «волна» не заставит себя долго ждать и, вероятно, будет сильней первой.

Насколько готова Россия к такому повороту событий? Оптимизированная медицина уже не справляется с первой «волной». Врачей бросили на амбразуру как в последний бой. Но когда на кону жизнь, то даже обещания высоких зарплат и премий не работают. Что происходит с медициной в масштабах всей страны – отдельная и очень тяжелая тема.

Выходит из строя и «вертикаль власти». Чиновники тоже люди. Самым важным обеспечат самые лучшие условия для лечения. А вот чиновники средних и низших звеньев государственной иерархии защищены не больше, чем обычные граждане. Зарплаты у них невысокие и льгот особых нет. Привилегии положены лишь тем, кто возглавляет «пирамиду».

Пропасть между правящим классом и остальной Россией стала слишком велика. «Элита» словно живет на другой планете. В другой реальности. Но коронавирус выступил в роли «уравнителя». «Элитность» не является защитой и гарантией безопасности. Депутатская «корочка», охрана, лимузины с мигалками и прочие атрибуты элитарности, отделявшие от «простого люда», для коронавируса преградами не являются.

Приоритетом в нынешней ситуации должно быть здоровье и благополучие всех граждан страны, а не только «верхушки» социальной «пирамиды». Простая логика подсказывает, что «верхушка» не удержится, если под ней рухнет «основание». Решения, которые сейчас откладываются, все равно придется принимать. Государство будет вынуждено потратить все что есть в запасах, чтобы не допустить того, что мягко именуют «социальным взрывом», а по факту может обернуться бунтом и развалом всей системы.

Источник: Московский Комсомолец