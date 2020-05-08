Масочный режим обойдется россиянам в 5000 рублей в месяц

/Общество/

Жители регионов, если носить маски "по уму", будут вынуждены потратить на него около 10% средней зарплаты.

О вводе масочного режима объявили уже 65 субъектов федерации. В некоторых регионах, например, в Тверской, Ярославской, Курской областях, Республике Мордовия он носит рекомендательный характер, в других - как например, в Москве требуется надевать не только маску, но и перчатки. Кому-то эти меры позволят неплохо заработать, однако самим гражданам обязательная самозащита в общественных местах влетит в копеечку.

Любую маску, даже многоразовую, можно носить не дольше двух часов - после этого она сама становится источником инфекции. Пачки из 50 обычных масок стоимостью 1300-2000 руб не хватит одному человеку даже на месяц. При этом многие россияне уже лишились значительной части своих доходов.

Еще до пандемии изготовление средств индивидуальной защиты было достаточно выгодным бизнесом. В 2018 году при себестоимости 65-80 копеек, крупнооптовой цене 1,1 руб и средней розничной цене 1,45 руб за штуку, маржинальная рентабельность производства составляла около 50%.

Сегодня себестоимость, конечно, выросла. Но не так заметно, как розница. Поэтому не удивительно, что пошивом масок занялись все, кто мог - от крупных системообразующих предприятий до мастерских народно-художественных промыслов, о чем недавно сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Переориентация - это способ поддержать бизнес, который был вынужден прекратить работу в условиях пандемии или чья традиционная продукция сейчас не пользуется спросом. Каждые сутки в стране, по словам Мантурова, производится 9 млн масок. И еще 4-5 млн поступает из-за рубежа, в частности, из Китая. Причем китайцы, воспользовавшись ситуацией, также не преминули взвинтить цены на свой товар.

Оптовая цена китайской маски сегодня составляет 20-21 руб. К ней прибавляется НДС, пошлины, транспортные расходы, наценка импортера. В итоге получаются те же самые 30- 40 руб за штуку.

В Минпромторге уверяют, что при таких объемах собственного производства и зарубежных поставок дефицит полностью ликвидирован. Например, в Москве в торговой сети поддерживается остаток в объеме 20 млн штук, а на складах - еще 15 миллионов. Собственно, ликвидация дефицита позволила российским властям заговорить о том, что ношение масок является обязательным в общественных местах. Поскольку это решение принимается для обеспечения безопасности самих граждан, то и платить за его реализацию придется им самим. Причем немало.

В начале апреля правительство попыталось было ввести жесткое регулирование на рынке средств индивидуальной защиты. Постановление обязывало производителей отгружать все изготовленные маски в Москву, в Росхимзащиту, которую назначили федеральным оператором-координатором. Предполагалось, что цену будет определять тоже Росхимзащита, а платить поставщикам с отсрочкой в полтора месяца.

Продажи масок вне аптечной сети запрещались вовсе. А аптеки могли добавить к закупочной цене не больше 10 копеек. Однако эта концепция не понравилась ни производителям, ни продавцам. Отрасль взбунтовалась, и постановление через две недели без лишнего шума отменили, как будто ничего и не было.

Сейчас в правительстве говорят, что цены на маски должен отрегулировать рынок. Правда, в какие сроки это произойдет (и произойдет ли вообще) не понятно. "Есть федеральный тренд на снижение стоимости, у нас он будет поддержан", - так объяснился с жителями губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

До пандемии маски в этом регионе продавались по 10 руб за штуку, сейчас, как и везде, по 30-40 руб.

В Новосибирской области посчитали, что жителям на соблюдение масочного режима на транспорте, в общественных местах и на работе придется потратить больше 10% своей зарплаты (если считать от средней по региону). Тем, кто живет на прожиточный минимум - 38% своего дохода.

В Москве, как следует из указа Собянина, обязательным с 12 мая станет не только использование масок, но и перчаток. Носить их нужно в магазинах, в торговых центрах, в любых видах общественного транспорта и в такси, а также на рабочих местах. Комплект "маска плюс перчатки" в столичном метрополитене стоит 50 руб.

В других торговых точках маски можно купить за 30-40 руб за штуку (пачку из 50 штук за 1300-2000 руб), упаковку перчаток (50 пар) - за 130 руб (полиэтиленовых) и примерно за 1000 руб (нитриловых).

Если человек два раза в день совершает поездки на общественном транспорте и один раз ходит в магазин, то на три маски и три пары перчаток он потратит минимум 87 рублей (Соответственно, в месяц более 2600 рублей).

На работе маски и перчатки придется менять каждые два часа: при восьмичасовом рабочем дне затраты составят минимум 116 рублей (В месяц еще 2436 руб, а всего более 5 тысяч). При этом еще не известно, насколько эффективно можно работать в таком обмундировании.

Впрочем, продляя режим самоизоляции, столичные власти рассчитывают, что подавляющему большинству москвичей маски и перчатки в таком количестве не понадобятся. Ведь максимум, что им разрешается - это поход в ближайший магазин.

Для разовых выходов альтернативой обычным маскам могут стать многоразовые - их стоимость начинается с 200 руб. Роспотребнадзор говорит, что такую маску также следует носить не более двух часов. Но зато потом можно постирать, прогладить и на следующий день надеть снова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что россияне могут и сами шить маски. Для этого им понадобятся марля или бинт, клочок ваты и нитка с иголкой. Также маску можно сшить из куска ткани, предусмотрев внутренний кармашек, в который опять же будет закладываться вата, выполняющая роль фильтра. В этом случае затраты на самозащиту не превысят 10 рублей..

Источник: Московский Комсомолец