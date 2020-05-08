Трети россиян не хватает денег на еду

/Общество/

Опрос ЦБ: население перешло на режим сверхжесткой экономии.

Все больше граждан отказываются от привычных покупок и, резко сокращая расходы, начинают экономить даже на еде. В начале мая о переходе в вынужденный режим затягивания поясов рассказали 44% россиян, тогда как месяцем ранее, на старте режима самоизоляции, таковых насчитывалось 28%. Об этом говорит опубликованное на сайте ЦБ исследование, проведенное социологами «инФОМ» по заказу Банка России. Основная масса опрошенных ссылается на серьезное ухудшение материального положения за истекший месяц.

Речь идет о масштабной перестройке потребительского поведения в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

За последние недели расходы на покупку продуктов снизили 31% респондентов, причем чаще всего люди отказывались от «лишних» овощей и фруктов, мяса и сладостей. Непродовольственных товаров (главным образом, одежду и обувь) меньше стали приобретать 12% участников опроса.

69% отметили рост цен на продукты, причем на подорожание овощей и фруктов указали 40%, бакалейных товаров – 31%, мяса – 21%, молочных продуктов – 17%, хлебобулочных изделий -15%. Четверти россиян пришлось начать тратить свои отложенные на «черный день» сбережения.

«Надо учитывать, что в конце марта-начале апреля многие закупались наперед, делали продуктовые запасы, - рассуждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – В тот момент наблюдался кратковременный всплеск потребительской активности, сменившийся затем спадом и затишьем. Однако ситуация с текущими расходами от недели к неделе ухудшается, ресурсы в виде заработных плат и накоплений по мере продления режима самоизоляции исчерпываются».

Самым прискорбным эксперт считает то, что люди урезают свой рацион питания. Понятно, что сама жизнь заставляет их отказываться от трат на культурно-массовые мероприятия, от покупки автомобилей, турпутевок и одежды.

Но жесткая экономия на еде – это уже слишком. Причем долго придерживаться этой мобилизационной модели потребления невероятно сложно. Между тем Сафонов убежден: до конца года ситуация не улучшится, поскольку все бизнесы, все предприятия и компании снижают зарплаты работникам от 10% до 30%, отказываются от социальных пакетов. Наиболее пострадавшие сектора, прежде всего, общепит (кафе, рестораны), сфера услуг не восстановятся в прежнем объеме даже после выхода из режима ограничительных мер. Это, в свою очередь, ударит по туристическим потокам внутри страны.

Что касается безработицы, то только за последний месяц статус официальных безработных, по данным Минтруда, получили более полумиллиона человек. Таких темпов прироста в новейшей российской истории не было никогда.

Источник: Московский Комсомолец