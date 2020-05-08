Труженик тыла получил единовременную выплату

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Прокуратура Адлерского района г. Сочи провела проверку исполнения Указа Президента РФ от 7 февраля 2020 года № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Установлено, что 89-летний житель относится категориям лиц, имеющих право на единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.

В то же время, несмотря на указанные обстоятельства, в нарушение требований закона о ветеранах и поручения Президента РФ данного, в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны, в апреле 2020 года предусмотренные выплаты указанному лицу не произведены.

По выявленным нарушениям прокуратура района руководителю Управления Пенсионного фонда в Адлерском внутригородском районе города-курорта Сочи внесла представление.

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования труженику тыла произведена выплата в размере 50 тысяч рублей.

Источник: сайт Прокуратуры Краснодарского края