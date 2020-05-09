Владимир Синяговский: «Мы обязаны помнить и беречь поколение победителей»

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Член фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Синяговский в рамках празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветеранов.

Ветерана Великой Отечественной войны, освободителя города Славянска-на-Кубани Королева Алексея Никаноровича, который сейчас со своей семьей проживает в городе Краснодаре, парламентарий поздравил ранним утром. Телефонный разговор был наполнен рассказами о военных событиях разных лет, ратном подвиге, мужестве и отваге фронтовиков, а также гордостью за Великую Победу.

Весь праздничный день Владимир Синяговский провел в бесценных беседах с ветеранами Великой Отечественной войны, фронтовиками, тружениками тыла. Телефонные звонки со словами поздравления и благодарности раздались в этот день по всей Кубани.

«Нам неимоверно дороги имена наших земляков, которые ковали Победу на полях сражений Великой Отечественной войны. Это поколение победителей, которое подарило нам поистине всенародный праздник. Мы обязаны помнить и беречь их», ? сказал Владимир Синяговский.