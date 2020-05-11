Владимир Синяговский: От каждого из нас зависит, как быстро мы выйдем из этой сложной ситуации...

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Мы попросили прокомментировать депутата Госдумы Владимира Синяговского: Президент России Владимир Путин, обращаясь к народу, отметил, что выход из карантина должен быть выверенным и продуманным в каждом регионе страны с учётом ситуации на местах и рекомендаций Роспотребнадзора.

Для всех нас главным является здоровье людей. На это нацелены все уровни власти.

Завершая нерабочие дни для всей страны, продолжается борьба с распространением коронавирусом.

Режим повышенной безопасности сохраняется в отношении пожилых людей и группы риска. Это важный момент в выступлении Президента.

Отдельная поддержка государства объявлена для социальных работников. На три месяца устанавливается доплата за особые условия работы. Они на передовой и должны чувствовать поддержку государства.

Постепенно должны начать работать предприятия и организации при условии соблюдения всех требований безопасности для работников. Полномочия полностью переданы в регионы страны. И это и повышает ответственность губернаторов, но и даёт возможность учитывать специфику территорий.

Новые меры поддержки, объявленные Президентом, направлены на помощь семьям с детьми. Также даны поручения подготовить предложения по предупреждению роста безработицы в стране.

Вводится новая кредитная программа с 1 июня для сохранения рабочих мест. Объявлена отдельная поддержка самозанятого населения.

Президент отметил, что принципиально важно, чтобы все выделенные средства дошли до населения, до тех кто нуждается в этой помощи. Все органы власти должны проявить гибкость и оперативность в решении проблем людей и бизнеса. От каждого из нас зависит как быстро мы выйдем из этой сложной ситуации.