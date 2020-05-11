Владимир Синяговский: Затягивать обсуждение этого важнейшего документа нельзя – его ждут в регионах

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Прежде всего, хочу отметить, что предложенный Правительством законопроект № 953580-7 это непросто ряд поправок в действующее законодательство, а комплекс правовых изменений, затрагивающий различные виды деятельности и направления государственного регулирования.

Эти меры направлены на выполнение поручений Президента в части поддержки малого и среднего бизнеса в условиях режима противоэпидемиологических мер. В частности, предлагается внести изменения в транспортные уставы и кодексы, наделить Правительство полномочиями устанавливать особый порядок переноса срока оказания услуг и возврата стоимости билетов. В том числе предлагается внести поправки в Федеральный закон об основах туристской деятельности. Предлагается перенос сроков бронирования гостиничных услуг, а так же перенос туроператорами срока предоставления оплаченных путёвок и возврата денежных средств туристам.

Думаю, что предложенные нам изменения актуальны именно сегодня. Многие граждане ещё зимой забронировали места в гостиницах и внесли залоговые суммы за предоставление туристических услуг, выкупили авиа и ж.д. билеты и сегодня в связи с введёнными ограничениями находятся, что называется «в подвешенном состоянии». Необходимо решить правовые аспекты этой проблемы.

Сегодня в целом ряде российских регионов возникают конфликты между представителями малого бизнеса и крупными ТЦ, предоставляющими свои площади для небольших магазинов и офисов. Часть предложений Правительства касаются арендных отношений. Как сказано в объяснительной записке арендаторы недвижимости, в том числе в торговых центрах, в условиях противоэпидемиологического режима «вправе отказаться в одностороннем порядке от указанного договора без взимания любых плат, в том числе за односторонний отказ от договора, убытков в виде упущенной выгоды, убытков при прекращении договора, предусмотренных статьей 3931 Гражданского кодекса РФ, связанных исключительно с досрочным расторжением договора».

Законопроект вносит целый ряд изменений в судебную процедуру банкротства. Кроме того предлагается, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией перенести сроки вступления в силу целого ряда уже принятых законодательных актов.

Повторюсь, это объёмный и разноплановый документ, требующий тщательного анализа и разработки целого ряда подзаконных актов, механизмов реализации, безусловно, актуальных изменений. Тут необходимо учитывать интересы всех сторон и предусмотреть самые различные ситуации. Однако и затягивать обсуждение этого важнейшего документа нельзя – его ждут в регионах.