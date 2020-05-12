Что ждет онлайн-кинотеатры в России

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Бессмысленно навязывать операторам связи правила для онлайн-кинотеатров, ведь операторы – единственный источник доступа кинотеатров к зрителю, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Ассоциация "Интернет-видео" предложила Минкомсвязи внести основные телеканалы и онлайн-кинотеатры в "белый список" и обязать операторов связи не ограничивать трафик таких сервисов даже при повышенных нагрузках на сеть. Вместе с тем, нужен и "черный список" пиратских сайтов, которые еще не заблокированы Роскомнадзором. Интернет-провайдеры предложение не поддержали. Они считают, что появление любых надзаконных списков может привести к дискриминации и злоупотреблениям.

"В настоящий момент нет необходимости в дополнительных списках. Роскомнадзор призван блокировать сайты, которые носят экстремистский характер, которые не имеют договора с правообладателями, этого достаточно. Рынок онлайн-кинотеатров – один из самых быстрорастущих в России. По данным агентства TelecomDaily, за 2019 год выручка составила порядка 24 миллиардов рублей, выросла за год на 40%. Это очень серьезные темпы развития. При этом если онлайн-кинотеатр не будет иметь возможность работать через какого-то оператора связи, он никому не нужен. Поэтому бессмысленно диктовать операторам, что и как показывать", – рассказал Денис Кусков.

После выхода из режима самоизоляции про онлайн-кинотеатры не забудут, но офлайн-кинотеатры в любом случае приносят гораздо больше прибыли.

"Во время самоизоляции люди покупали услуги онлайн-кинотеатров по скидочным программам, где-то бесплатно. В течение определенного времени пользователи будут смотреть контент. Но через два-три месяца количество просмотров будет уменьшаться. При этом аудитория, которая появилась, интересна онлайн-кинотеатрам, они будут стараться и дальше привлекать ее оплачивать свои услуги. Но если посмотреть все данные по офлайн-кинотеатрам – мы получим аудиторию заметно больше, которая при этом больше платит за услуги", – считает Денис Кусков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/