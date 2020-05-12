В Общественной палате РФ оценили новые меры поддержки семей

/Общество/

Семьям с детьми окажут дополнительную поддержку. Об этом накануне заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Теперь семьям без прав на материнский капитал ежемесячно могут быть назначены выплаты в пять тысяч рублей – начиная с апреля. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет включительно. По 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, где родители временно потеряли работу.

В интервью радио Sputnik зампредседателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко оценил новые меры поддержки.

"Решение по поводу расширения адресности групп, которым будут оказываться меры социальной поддержки – правильное и своевременное. Это относится к выплатам в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь: изначально это предназначалось только семьям, которые имеют право на получение материнского капитала, но сейчас группа получателей расширена на всех, кто имеет детей в возрасте до 3 лет. Это очень правильно, если ребенок родился в декабре, и он первый ребенок в семье, он ничем не отличается от ребенка, который родился в январе. В данной ситуации эта мера соцподдержки абсолютно оправдана. Выплата, которые будут носить универсальный характер, единовременное пособие 10 тысяч рублей на каждого ребенка – правильная и справедливая. Вводить критерий нуждаемости для этой выплаты было бы неправильно", – считает Сергей Рыбальченко.

Региональным органам власти необходимо сделать максимально возможное для информирования семей об этих выплатах.

"Телевизор смотрят многие, но по опыту мы видим, что не все обладают соответствующими личными кабинетами на портале госуслуг. Нужно будет предусмотреть меры, которые позволят любой семье получить средства", – считает Сергей Рыбальченко.

Эксперт добавил, что маски и перчатки необходимо отнести к перечню средств защиты, цены на которые должны быть отрегулированы. Иначе большая часть выплат может пойти на приобретение средств гигиены.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/