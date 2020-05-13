Число льготников по ЖКХ может вырасти

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Максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи могут снизить до 15%.

С такой инициативой выступает Минстрой, сообщили СМИ. Это поможет получить дополнительные субсидии на оплату ЖКХ более 1 млн. семей. Напомним, сейчас в большинстве регионов предельный порог составляет 22%.

В интервью радио Sputnik директор Ассоциации ТСЖ Московской области, член Совета НП "ЖКХ Контроль" Московской области Сергей Белолипецкий поддержал идею Минстроя. Он отметил, что должны быть внедрены определенные механизмы, а не просто продекларирована идея.

"Тема очень социально-значимая. 22%, которые существуют сейчас в большинстве регионов страны, означает, что если доход семьи такой небольшой, что доля ЖКХ составляет 22% и более, люди могут обратиться за субсидиями, и им эту разницу погасят. Но получить эти деньги крайне сложно. Если бабушка или дедушка пенсионер, им тяжело ходить и тем более писать бумаги, им легче голодать, чем заниматься этим бюрократизмом. Проблема комплексная. С одной стороны, 15% дает послабление большому числу неимущих людей. Это тот случай, когда людям элементарно не хватает на свет, на воду. С другой стороны, это поможет решить проблему неплатежей, которая сейчас стоит очень остро. Важно, чтобы механизм выплат был доведен почти до автоматизма. Этот вопрос уже решает министерство", – считает Сергей Белолипецкий.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/