Маломобильным гражданам могут разрешить подавать онлайн-заявления о голосовании вне избирательного участка через портал государственных услуг.

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Такую норму предусматривает законопроект, который депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарном заседании 12 мая.

Кроме того, парламентарии предложили установить возможность внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей, когда отклонение от средней нормы представительства избирателей превысит 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях — 40 процентов.

Также уточняется ряд законодательных актов о выборах в связи с возможностью образования нового вида муниципального образования — муниципального округа. Это предусмотрено Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».