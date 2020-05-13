/Общество/

Маломобильным гражданам могут разрешить подавать онлайн-заявления о голосовании вне избирательного участка через портал государственных услуг.

Такую норму предусматривает законопроект, который депутаты Госдумы планируют рассмотреть на пленарном заседании 12 мая.

Кроме того, парламентарии предложили установить возможность внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей, когда отклонение от средней нормы представительства избирателей превысит 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях — 40 процентов.
Также уточняется ряд законодательных актов о выборах в связи с возможностью образования нового вида муниципального образования — муниципального округа. Это предусмотрено Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

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Категория: Новости / Общество

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