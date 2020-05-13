Бороться с «серыми» схемами самозанятых или помочь им «выйти из тени»?

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Колыма стала одним из десятков регионов, которые присоединились к эксперименту по введению специального налогового режима.

Губернатор Носов внес в областную думу законопроект о «профессиональном налоге».

Налог на профессиональный доход (НДП) – это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, Это актуально для репетиторов, ведущих корпоративов, фотографов, косметологов, арендодателей, нянь и так далее.

Теперь решение за депутатами. В качестве аргумента за инициативу Носова говорят цифры: с начала эксперимента по всей России в качестве самозанятых уже зарегистрировано около полумиллиона человек, которые заплатили более 1 млрд рублей в качестве налога с полученного дохода!