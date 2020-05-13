Психотерапевт объяснила, почему не стоит разводиться после изоляции

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Изоляция может стать настоящим испытанием для многих семейных пар. Как не дойти до развода, пока живешь в домашнем режиме, в интервью радио Sputnik рассказала психотерапевт Елена Сюр.

"Когда приходится находиться вместе 24/7, начинаешь видеть в человеке все несовершенства, которые раньше не замечал. Сейчас важно понять, что это временно. Рушить и шашкой рубить отношения, которые вы строили 10-15 лет, это сейчас самое легкое, но не самое правильное. Я не рекомендую сразу после кризиса разводиться", – сказала психотерапевт.

В данной ситуации очень важно научиться друг друга поддерживать и разговаривать друг с другом, а не обижаться и расходиться по своим углам.

"Если мы говорим о женщине, очень важно создать спокойную атмосферу в семье. Нивелировать все эмоциональные истории, убрать все стрессовые источники и поддерживать спокойствие. И мужчине сейчас сложно. Если вместо того, чтобы поддержать, женщина будет закатывать истерики, у мужчины, конечно, будет ощущение, что его предают. Здесь надо быть очень осторожным. Необходимо бережное отношение друг к другу", – пояснила Елена Сюр.

По ее словам, в первую очередь, для сохранения отношений нужно выключить эгоизм и не думать, что только тебе сейчас сложно и больно. В таком же положении находятся сейчас все. Отовсюду идет давление: есть риск заразиться, мир ждет кризис, можно потерять работу. Очень трудно управлять своим эмоциональным состоянием в нынешней ситуации.

"И в первую очередь под раздачу попадают близкие люди. Дети или супруги. А когда вы в одном пространстве 24 часа, эмоции не сдерживаются. Один психанул, другая поддержала, нашла коса на камень. Вот и скандал. А разговаривать между собой не очень получается. Проще обидеться, обвинить, чем договориться. Часто бывает, что люди на эмоциях принимают решение. Я бы назвала это нетрезвым состоянием. Когда ты на эмоциях, сознание как будто отключается. И, конечно, решение на эмоциях никогда не является правильным. Нужно научиться разговаривать как взрослые люди. Без эмоций", – отметила психотерапевт.

Если чувствуете, что накатывают эмоции, нужно уйти из эпицентра скандала, подышать, успокоиться. Можно применить медитативные техники. И только после этого возвращаться к разговору, посоветовала Елена Сюр.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/