"Я попробовала получить пособие в 10 000 на ребенка"

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Как и когда подать заявление на единовременную выплату.

После заявления президента о единовременной выплате по 10 рублей тысяч на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет граждане тут же бросились штурмовать сайт госуслуг. Портал не выдержал многомиллионного наплава пользователей и рухнул. Мы разобрались, как получить пособие на ребенка, объявленное Владимиром Путиным.

Власти успокоили россиян, что заявление на пособие можно оформить аж до 1 октября текущего года. Однако многим людям обещанные деньги остро нужны уже сейчас.

Единовременная выплата, обещанная президентом, полагается всем семьям с детьми, рожденным в период с 11.05.2004 по 30.06.2017. Пособие будет выплачено на каждого ребенка указанного возраста. Помощь предоставляется только гражданам РФ, проживающим в России. Ребенок, на которого оформляется пособие, также должен быть гражданином РФ. Этот вид господдержки никак не связан с доходом семьи и предоставляется всем желающим.

Электронное заявление на пособие на сайте госуслуг может подать родитель или усыновитель ребенка. Для оформления пособия понадобятся данные свидетельства о рождении и реквизиты, на которые будут перечисляться выплаты. В течение 5 рабочих дней после подачи заявления оно будет рассмотрено территориальным отделом Пенсионного фонда. Уведомление о результатах рассмотрения можно будет увидеть в личном кабинете на портале госуслуг. Сами выплаты начнутся с 1 июня.

Днем во вторник у нашего корреспондента не получилось заполнить заявление на выплату, на сайте еще не открылась такая возможность. Из-за наплыва желающих получить материальную помощь портал работает с перебоями.

Как только система заработает в штатном режиме, для подачи заявления нужно будет войти под своим логином и паролем на сайт госуслуг. Затем выбрать раздел «Помощь и господдержка для граждан в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Источник: Московский Комсомолец