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Минтруд предложил изменить правила оформления пенсий

Предполагается, что вместо 15 дней документы будут рассматривать всего семь.

Правила выплаты пенсий хочет изменить Минтруд - деньги будут доходить до получателей быстрее. Соответствующее сообщение появилось на Портале правовой информации.Новшества коснутся нескольких категорий пенсионеров: тех, кому выплата назначена впервые, для кого начисление пенсии было приостановлено и переехавших на новое место жительства. Во всех таких случаях у чиновников сейчас есть 15 рабочих дней на составление документов. Этот срок планируется сократить до семи дней. Сокращение сроков позволит обеспечить в кратчайшие сроки доставку пенсии, прогнозирует Минтруд. В ведомстве уверены, что нововведение поможет избежать социальной напряженности и недовольства со стороны пенсионера.

Источник: Московский Комсомолец

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Категория: Новости / Общество

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