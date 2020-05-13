Минтруд предложил изменить правила оформления пенсий

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Предполагается, что вместо 15 дней документы будут рассматривать всего семь.

Правила выплаты пенсий хочет изменить Минтруд - деньги будут доходить до получателей быстрее. Соответствующее сообщение появилось на Портале правовой информации.Новшества коснутся нескольких категорий пенсионеров: тех, кому выплата назначена впервые, для кого начисление пенсии было приостановлено и переехавших на новое место жительства. Во всех таких случаях у чиновников сейчас есть 15 рабочих дней на составление документов. Этот срок планируется сократить до семи дней. Сокращение сроков позволит обеспечить в кратчайшие сроки доставку пенсии, прогнозирует Минтруд. В ведомстве уверены, что нововведение поможет избежать социальной напряженности и недовольства со стороны пенсионера.

Источник: Московский Комсомолец