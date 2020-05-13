Минстрой предложил увеличить число льготников по ЖКХ: в чем подвох

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Субсидии не помогут избежать коллапса в сфере коммунальных услуг.

Минстрой предложил увеличить количество льготников, для которых оплата услуг ЖКХ должна быть дешевле. Сейчас на субсидии может рассчитывать только та семья, которая тратит на «коммуналку» больше 22% своих доходов. Ведомство хочет понизить порог до 15%. По подсчетам чиновников, такая мера позволит еще миллиону потребителей сэкономить. Однако, здесь существуют много традиционных для отрасли подводных камней и сложностей. Например, возникает вопрос: за чей счет такая щедрость? Сейчас коммунальные льготы покрываются из региональных бюджетов и то с трудом. Дополнительную нагрузку в 30 млрд руб. они просто не выдержат, особенно в нынешних экономических условиях, и в конечном счете копилки субъектов лопнут.

Самоизоляция и падение доходов огромного количества семей резко затрудняют оплату услуг ЖКХ, которая становится для людей непосильной. В Минстрое отмечают, что собираемость таких платежей упала на 30% по сравнению с «довирусными» временами, а ресурсоснабжающие организации предупреждают о снижении поступлений на 70% и более.

В Госдуме подсчитали, что при предлагаемом изменении границы «льготности», потребуется еще 30 млрд руб. в год на выплату субсидий по всей стране. Дополнительно их получат более 1 млн семей. Отметим, что в 2019-м данные субсидии получали примерно 3 млн семей, на общую сумму 71 млрд руб.

Предельный процент расходов на ЖКХ, дающий право на льготу, в каждом регионе свой, а 22% — это максимальный уровень по стране. В Москве, например, он составляет 10%, поэтому и понижать надо в каждом регионе пропорционально, считает руководитель некоммерческой Организации народного контроля Наталья Чернышева.

Эксперты рынка убеждены, если предложение Минстроя и будет реализовано, то очень нескоро: в каждом регионе придется провести свои расчеты, плюс — каждой заинтересованной семье нелегкий процесс сбора документов для подтверждения права на льготы. Кроме того, субсидии не распространяются на тех, у кого есть задолженность по коммуналке, хотя такие долги зачастую связаны с объективными факторами, не зависящими от самого жильца: например, со снижением доходов на фоне пандемии и самоизоляции.

«Хорошо бы понизить порог до 10% — но здесь, конечно, вопрос денег, — отмечает гендиректор «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко. — Нужно просчитать, сколько может позволить себе бюджет того или иного субъекта».

Сейчас льготы покрываются из региональных бюджетов. Но они не выдержат дополнительную нагрузку в 30 млрд руб., тем более, что их доходы резко снизились, а расходы поднялись из-за пандемии, рассказывает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. «Бюджеты лопнут. Даже если частично регионы получают на данные цели субсидии из федерального бюджета. Новые льготы потребуют резкого роста таких целевых трансфертов», — подчеркивает он.

Кроме того, здесь видится и психологический аспект — так как сейчас отменены штрафы и отключения ресурсов за коммунальные неплатежи, то большее количество людей предпочитает вообще не платить неподъемные для них суммы. Тем самым, к 2021 году у людей могут накопиться огромные долги, которые, при гипотетическом возврате штрафов и отключений после пандемии, приведут к самым печальным последствиям.

Эксперты убеждены — увеличение числа льготников не позволит избежать коллапса сферы ЖКХ, который вполне возможен из-за риска массовых неплатежей. У граждан, попавших в категорию нуждающихся, может вообще не оказаться средств для оплаты счетов - даже с учетом новой помощи. А так как субсидии будут предоставляться независимо от того, платят льготники или нет, то и государству ничего выиграть при таком раскладе не удастся.

«Гораздо проще и быстрее было бы предоставить не адресные, а массовые субсидии на ЖКХ каждому плательщику хотя бы на 50% от счета. Гораздо лучше и выгоднее было бы облегчить платежи тем, кто еще имеет возможность платить, снизив их хотя бы в два раза», — полагает Наталья Чернышева.

Источник: Московский Комсомолец