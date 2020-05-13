Самозанятым нашли занятие: им вернут миллиард рублей

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Выгодно ли было фрилансерам выходить из тени.

Спустя два месяца после начала пандемического кризиса государство вспомнило о самозанятых: во-первых, им вернут выплаченные ими в 2019 году налоги на доход, во-вторых, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Что ж, в условиях жестких карантинных ограничений и тотального крушения бизнесов это хорошие новости. Однако «не поздно ли пить боржоми»? Многим фрилансерам сохранить свою занятость уже не помогут никакие меры.

Число граждан, официально оформивших статус самозанятых, превысило 650 тысяч. А возможность для регистрации действует сейчас в 23 регионах, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, «эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищенно и цивилизованно». Значит, их надо поддержать и даже поощрить: за счет налогового капитала «они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы».

Напомним, эксперимент с налоговым режимом для самозанятых начался в 2019 году в четырех регионах — Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. Человек с доходом до 2,4 млн рублей в год, оказывающий платные услуги и не имеющий наемных работников, имел возможность зарегистрироваться (через приложение-кассу) как самозанятый и платить налог по ставке 4% с дохода при работе с другими физлицами, 6% — с компаниями. В декабре Михаил Мишустин, на тот момент глава ФНС, оценивал число самозанятых в 330 тысяч, а их совокупные налоговые выплаты в казну — примерно в 1 млрд рублей.

Скорее всего, для выплат самозанятым будут задействованы средства федерального бюджета, рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, идея перспективная, но затрагивает ограниченный круг лиц. Президент говорит, что самозанятые поверили государству и их надо поощрить. Ну хорошо, а как же индивидуальные предприниматели, которые тоже трудятся не в теневом секторе? Здесь никаких налоговых поощрений не предусмотрено. Кроме того, с этой мерой поддержки власти явно опоздали, считает Бодрова. Далеко не весь микробизнес вернется к жизни после отмены режима самоизоляции. По самым оптимистичным оценкам, только меньшая его часть (около 35%) продолжит свою деятельность в докризисном объеме.

Вернуть самозанятым 1 млрд рублей и выплатить каждому налоговый капитал в размере одного МРОТ — вообще не проблема для государства с его немалыми резервами в десяток триллионов, говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Причем деньги будут выделены именно из федерального бюджета, а не из региональных, в которых подобного рода субсидии не предусмотрены законом. Между тем, напоминает эксперт, огромная масса самозанятых в России по-прежнему остается в тени. И теперь выясняется, что благодаря своему неформальному статусу эти люди в целом сохранили свои доходы и занятость, поскольку на них не распространяются официальные карантинные процедуры. Такой вот неожиданный поворот.

«Все ограничительные меры сосредоточены в крупных городах, столицах регионов, — рассказывает Зубец. — На днях я вернулся из Владимирской области, это 200 километров от Москвы. Там нет ни масок, ни социального дистанцирования, ни режима самоизоляции. Работает общепит, причем власти смотрят на это сквозь пальцы, предпочитая сохранять рабочие места и получать налоги. Терять доходы никто не хочет».

Помощь самозанятым — дело, несомненно, хорошее, но малоэффективное и недостаточное, считает собеседник «МК». Предшествующие антикризисные пакеты общим объемом не более 3% ВВП (в Германии и Франции — 15–20% ВВП) не помогли стабилизировать отечественную экономику. Более того, за полтора месяца количество только официальных безработных в стране выросло вдвое — с 700 тысяч до 1,4 млн.

Прошлогодняя выручка самозанятых составила в среднем 300 тысяч рублей за год. Поскольку платили они налог по ставке 4% с дохода, вернуть им эти деньги не составит никакого труда, рассуждает доктор экономических наук (ВШЭ) Сергей Смирнов. Другой вопрос — многие ли из них смогут сохранить свою занятость, после того как пандемия отступит.

Источник: Московский Комсомолец