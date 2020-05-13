В Краснодаре восстановлены права 300 граждан-участников долевого строительства

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Органы прокуратуры Краснодарского края провели проверку соблюдения прав участников долевого строительства.

Установлено, что в 2014 году в г. Краснодаре с привлечением средств граждан ООО «СК ЮГ» начато строительство ЖК «Талисман» по ул. Душистая, 54 А, однако с 2016 года сроки завершения строительства неоднократно переносились, в том числе по причине отсутствия подключения объекта к инженерным сетям.

По данному факту прокурор Прикубанского административного округа г. Краснодара обратился в суд с исковым заявлением о возложении на застройщика обязанности выполнить мероприятия по технологическому присоединению дома к коммуникациям.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Кроме этого, по факту неправомерных действий застройщика при возведении комплекса в отношении его руководителя Альберта Бланка возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб).

В последующем строительство указанного объекта завершено Группой компаний «Метрикс» за счет средств краевого и местного бюджетов в рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

В настоящее время по результатам итоговой проверки ЖК «Талисман» подтверждено его соответствие проектной документации и требованиям градостроительного законодательства, выдано разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

По итогам совместной работы органов прокуратуры Краснодарского края, органов государственной власти, а также местного самоуправления восстановлены права свыше 300 участников долевого строительства указанного жилищного комплекса.

Источник: Органы прокуратуры Краснодарского края