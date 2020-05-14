Банк ДОМ.РФ снижает ставки по ипотеке до 7,6% в наиболее популярных программах кредитования

/Общество/

С 13 мая Банк ДОМ.РФ снижает ставки по ипотечным продуктам в самых популярных программах кредитования – в разных сегментах снижение составило до 1,1 п.п. Рефинансировать взятую в других банках ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, кредит на первичном рынке также доступен от 7,6%, на вторичном рынке – от 8,4%.

Получить ипотеку по минимальным ставкам могут зарплатные клиенты Банка ДОМ.РФ или клиенты, подтверждающие доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, при первоначальном взносе от 30% и сумме кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области – от 8 млн рублей.

Ставки Банка ДОМ.РФ в результате снижения на данный момент минимальные на рынке. По программе рефинансирования ставка банка ниже средневзвешенной ставки ТОП-15 ипотечных банков на 1,1 п.п., по ипотеке на первичном рынке – на 0,8 п.п., на вторичном – почти на 0,3 п.п.

«Наша цель – обеспечить поддержку всем слоям населения в условиях пандемии и сделать ипотеку доступнее в наиболее популярных сегментах, пользующихся наибольшим спросом. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы снизили ставки на покупку как строящегося, так и готового жилья, а также на рефинансирование взятого в другом банке кредита и в рамках социальных программ. Это означает, что снижение ставок смогут почувствовать на себе практически все, кто планирует покупку жилья при помощи ипотеки», – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

По словам Данилы Литвинова, Банк ДОМ.РФ выполняет стратегическую роль в обеспечении доступности ипотеки и реализации программ, имеющих высокую социальную значимость: «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7%, «Дальневосточная ипотека» – от 1,6%, а льготная ипотека с господдержкой – от 6,1%. Кроме того, банк улучшил условия жилищного кредитования военнослужащих, снизив ставку до 7,5% и увеличив сумму кредита до 3,25 млн рублей. «Военная ипотека» – также наиболее доступная в Банке ДОМ.РФ, разница со средневзвешенной ставкой на рынке составляет почти 1,2 п.п.

Подать заявку на получение ипотеки в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ» и «АЗС», а также на онлайн-покупки, включая доставку еды, онлайн-курсы, онлайн-книги, онлайн-игры, фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Источник: Банк ДОМ.РФ