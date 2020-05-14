Исследование: две трети россиян тратят больше половины бюджета на еду

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28% тратят на еду практически весь доход.

Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на исследование, примерно 70% граждан РФ тратят более половины бюджета на еду. В ходе исследования специалисты выяснили уровень затрат жителей России на питание во время действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса нового типа.

"71% россиян тратят на еду более 50% своего дохода. 30% опрошенных отметили, что тратят на еду не менее 50% своего дохода. До 20% заработка расходуют 17% респондентов, не менее 80% — 13% участников опроса. 28% тратят на еду практически весь доход, а у 12% респондентов нет необходимости рассчитывать затраты на питание", — приводит агентство комментарий к исследованию.

Как писал днем ранее “МК”, сейчас число безработных в стране приближается к полутора миллионам человек. И это только официальная статистика. На самом деле людей, оставшихся без средств к существованию, в разы больше. Эксперты ожидают, что уже летом без работы останутся 5-6 миллионов соотечественников. Однако службы занятости уже сейчас не справляются с начислением выплат все желающим.

Источник: Московский Комсомолец