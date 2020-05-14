"Гринпис": новые правила охоты разрешат браконьерство

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Минприроды опубликовало проект новых правил охоты. Применение этих правил может привести к гибели большого количества редких и особо ценных видов животных, кроме того, будет способствовать браконьерской охоте.

Такое мнение высказал российский эколог, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям "Гринпис России" Михаил Крейндлин. В интервью радио Sputnik он назвал три основных неприемлемых пункта новых правил.

"Первое – это петли. Фактически проект правил предусматривает повсеместную возможность применения петель для охоты на некоторые виды птиц, это глухарь, белая и тундряная куропатка, рябчик, но кроме этого, там есть скрытая возможность применения петель и для вылова других видов животных. Петли относятся к самолову, как и капканы. Для самоловов есть ограничения только для их применения в отношении копытных. Это значит что для пушных зверей, в том числе волков и птиц, применение петель допустимо. Петли являются основным браконьерским способом добычи многих животных, в том числе редких", – считает Михаил Крейндлин.

Второй момент – в действующих правилах охоты есть запрет на весеннюю охоту на гусей на территориях, которые являются ключевыми местами стоянок во время весеннего пролета.

"Это Южный и Центральный федеральные округа, крупные разливы рек, озер, водохранилищ. В правилах вводится запрет на добычу гусей в местах гнездования, но при этом снимают запрет на остановку на кочевку. Это ключевые места большого количества птиц, для них это серьезная опасность", – считает Михаил Крейндлин.

Третий вопрос – ослабление нормы по нахождению с оружием в транспортных средствах.

"В новых правилах сказано, что можно находиться в транспортных средствах с оружием, если вы транспортируете продукты охоты. То есть человек берет разрешение на утку, стреляет одну, кладет ее в машину, а дальше с заряженным оружием может стрелять что угодно. Это открытый путь к браконьерству", – сказал Михаил Крейндлин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/