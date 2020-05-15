Полиция Новороссийска напоминает гражданам о мерах профилактики краж велосипедов

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Полицейские Новороссийска обращают внимание граждан на меры профилактики краж велосипедов, которые необходимо помнить, чтобы не стать жертвой преступления.

С наступлением тепла правоохранители отмечают рост хищений велосипедов.

Так, за сутки в Южном районе Новороссийска, на улицах Дзержинского и Героев Десантников в ночное время было похищено три велосипеда.

Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих своё имущество в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков или блокировочных устройств. Полиция Новороссийска призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

ОСОБЕННО ВАЖНО!

Иметь фотографию своего велосипеда. Это позволит при необходимости выяснить его приметы и обнаружить похищенное при попытке продаже через сайт бесплатных объявлений в Интернете.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:

Важно не оставлять велосипед без присмотра, в ночное время убирать его в квартиру, а не оставлять на лестничной площадке.

Если все же велосипед приходится оставить на непродолжительное время, то обязательно пристёгивать его велозамком.

Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.

Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.

Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения.

Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

Пристегивайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму.

Не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда.

Оставляя велосипед надолго, можно снять и унести с собой седло - на большинстве современных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика (вряд ли на таком велосипеде злоумышленник сможет уехать).

О замках, которые защитят от кражи велосипед:

Самым распространенным типом велозамка является тросовый. Недорогие и тонкие тросики легко и быстро перекусываются маленькими кусачками. Приемлемая толщина велозамка – от 12 мм и более. Замочный механизм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, ненадежен, так как обычно содержит комбинацию из 4-5 цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок намного сложнее

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску