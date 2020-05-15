Прокуратурой города Сочи мерами судебного понуждения защищены права ребенка на доступное дошкольное образование

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Прокуратура города Сочи провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних в части обеспечения детей, достигших 3-летнего возраста, местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Установлен факт незаконного отказа в зачислении 3-летней Л. в дошкольную образовательную организацию.

По данному факту прокуратура города в защиту прав несовершеннолетней в суд направила административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время, во исполнение вступившего в силу решения суда, ребенку предоставлено место в муниципальной дошкольной образовательной организации города Сочи.

Всего прокуратурой города в 2019-2020 году в судебном порядке восстановлены права 16 детей, достигших 3-летнего возраста, на обеспечение местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях с режимом пребывания полного дня.

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края