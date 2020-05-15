/Общество/

Прокуратурой города Сочи мерами судебного понуждения защищены права ребенка на доступное дошкольное образование

Прокуратура города Сочи провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних в части обеспечения детей, достигших 3-летнего возраста, местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Установлен факт незаконного отказа в зачислении 3-летней Л. в дошкольную образовательную организацию.

По данному факту прокуратура города в защиту прав несовершеннолетней в суд направила административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время, во исполнение вступившего в силу решения суда, ребенку предоставлено место в муниципальной дошкольной образовательной организации города Сочи.

Всего прокуратурой города в 2019-2020 году в судебном порядке восстановлены права 16 детей, достигших 3-летнего возраста, на обеспечение местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях с режимом пребывания полного дня. 

Источник: Сайт Прокуратуры Краснодарского края

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Коронавирус все спишет?

В учреждениях ФСИН провели в общей сложности уже более 35 тыс. тестов на коронавирус

Коллегия коллег

Состоялось заседание Правительства

Прокуратурой города Сочи мерами судебного понуждения защищены права ребенка на доступное дошкольное образование