Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей: как распознать обман

/Общество/

Около двух тысяч заявлений в минуту оформляется на портале Госуслуг по предложенным президентом выплатам на детей.

Ажиотажем решили воспользоваться мошенники. Они создали десятки фальшивых интернет-сайтов с похожими адресами и дизайном, где якобы можно написать заявление на пособие. На самом же деле цель злоумышленников — получить доступ к личным данным доверчивых граждан и выманить деньги под предлогом уплаты несуществующих комиссий.

Мошенники оживились немедленно. В их распоряжении — целый набор ресурсов, чтобы выманить обещанное государством пособие, да и вообще желательно все деньги, которые есть на счету. Фейки отличаются на одну букву и людей, не очень хорошо ориентирующихся в интернете, могут легко ввести в заблуждение.

"На сайте продумывается такая история, чтобы заставить жертву ввести данные своей карточки. Например, пишут: "Вам положено пособие, мы его для упрощения переводим сразу вам на карточку. Поэтому хотите 10 тысяч рублей, введите прямо сюда ваши данные: номер, код с обратной стороны карточки и для подтверждения перевода, на всякий случай, код от СМС, которое вам сейчас придет". Понятное дело, что мы имеем дело с мошенничеством", — прокомментировал начальник отдела безопасности компании "Серчинформ" Алексей Дрозд.

Чтобы не стать жертвой мошенников, заполнять заявление нужно только на официальном сайте gosuslugi.ru. При этом не требуется вводить никаких специфических данных и уж тем более прикладывать сканы документов. Нужны только номер СНИЛС, банковский идентификационный код и номер счета. Все остальное в Пенсионном фонде, получив заявление, проверят самостоятельно. Если закралась ошибка, нужно дождаться, когда придет ответ и в случае отказа заполнить все заново. Так что сотрудники Пенсионного фонда ни в коем случае не будут звонить заявителю, уточнять или просить прислать дополнительные сведения — это как раз уловки мошенников. Другой важный нюанс — каких-либо штрафов за повторную подачу заявления тоже не существует.

"Если в ходе заполнения данных на сайте всплывает информация о комиссии или о каких-либо штрафах, о которых вам неизвестно, которые вам никто не выписывал, то это явный сигнал к тому, что сайт может оказаться поддельным, а ваши персональные данные могут попасть к мошенникам", — рассказала заместитель начальника Департамента общественных связей ПФР Екатерина Копалкина.

В интернете многие доменные имена регистрируются заранее, причем совершенно законно. В нужный момент они становятся востребованы среди кибермошенников. От настоящего ресурса их почти не отличить. В интернете есть сервис, где можно проверить, что за сайт, где и на кого зарегистрирован. Вот, например, gosuslugis.ru. Администратор домена — private person, то есть частное лицо. Как такое может быть? Сразу ясно — фальшивка. Или, например, gosuslugis.com — тут все дороги ведут на Кипр, Лимасол. Развернута целая индустрия, которая не знает границ.

Минкомсвязи целенаправленно отслеживает ресурсы, представляющие угрозу.

"Есть достаточно серьезно выстроенная система мониторинга защиты портала, которая каждый день мониторит порталы со схожим оформлением. Это автоматизированная процедура со схожими элементами дизайна, доменными именами. Все эти выявленные ресурсы блокируются согласно международным правилам", — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовый коммуникаций России Олег Качанов.

Однако мошенники постоянно разрабатывают новые способы. Главное заставить жертву ввести как можно больше персональных данных: фамилия, инициалы, скан паспорта, пароли от электронной почты, любые документы. Завладев такой информацией мошенники смогут хорошо заработать на черном рынке.

"Чем полнее набор данных о каком-то человеке, тем дороже он стоит — от 2 до 3 тысяч долларов в среднем на рынке. Мошенник перепродаст набор данных тем, кто регистрирует поддельные данные в каршеринге, казино и прочих местах", — пояснил начальник отдела безопасности компании "Серчинформ" Алексей Дрозд.

Зачастую фальшивые сайты копируют содержание настоящих ресурсов, чтобы пользователь не сразу насторожился. Продвижением подделки занимаются в мессенджерах и соцсетях. Сейчас, когда государство выделяет колоссальные средства для поддержки семей с детьми, злоумышленники не намерены упускать такой шанс.

Источник: https://www.pfrf.ru/