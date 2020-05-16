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В Сочи прокурор Краснодарского края Сергей Табельский провёл совещание, посвященное вопросам исполнения экологического законодательства

15 мая 2020 года, в городе Сочи под председательством прокурора Краснодарского края Сергея Табельского состоялось совещание по вопросам исполнения экологического законодательства.

На совещании с участием руководства прокуратуры города Сочи, районных и Сочинской межрайонной природоохранной, Сочинской транспортной прокуратур обсудили ситуацию с добычей песчано-гравийной смеси и обращением с отходами, сложившуюся на левом берегу реки Мзымта в районе аэропорта, куда прокурор края выехал лично совместно с руководителями администрации города и правоохранительных органов.

По факту выявленного незаконного захоронения отходов возле реки Мзымта по направленным прокуратурой города материалам следственными органами уже возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По итогам совещания выработаны решения сложившейся ситуации, запланированы дополнительные проверочные и координационные мероприятия. В частности, совместно с администрацией города прорабатывается вопрос по устранению нарушений.

Также обсуждены вопросы обеспечения законности при эксплуатации очистных сооружений и канализационных сетей на территории города.

Прокурор края Сергей Табельский, отметил необходимость постоянного контроля указанной ситуации в ходе надзорной деятельности.

Работа на данном направлении будет продолжена.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/

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Категория: Новости / Общество

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