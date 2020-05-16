Опросы показывают: большинство москвичей поддерживает сортировку отходов

Тема раздельного сбора бытовых отходов в России широко обсуждается примерно десятилетие, а постепенно внедряется уже несколько лет.

С января 2020 года раздельное накопление отходов реализуется в крупнейшем российском мегаполисе - Москве. При этом на первый взгляд кажется, что в реальности почти ничего не изменилось: мусорные баки и мусоровозы остались почти такими же, а многие жители — даже в Москве! - остаются «мусорными диссидентами». И все-таки перемены идут — их наглядно показывают социологические опросы. Так, проведенное во второй половине марта исследование «Левада-центра» свидетельствует, что около 70% людей, у которых рядом с домом установлены контейнеры для раздельного сбора, привыкли к сортировке отходов.

Опрос, проведенный социологами в 50 регионах РФ, показал сразу несколько характерных тенденций, которые урбанистам и экологам придется учитывать в дальнейшем. Во-первых, ключевым параметром, влияющим на готовность сортировать отходы, является наличие рядом с домом контейнеров для раздельного сбора. Такие контейнеры — один для «вторсырья», то есть сухих перерабатываемых отходов, другой для всего остального — должны быть установлены по всей стране. Во-вторых, главным аргументом против раздельного сбора остается недоверие к операторам вывоза и переработки отходов. Нехватка времени и теснота «под раковиной», как и наличие мусоропровода, также упоминаются в качестве важных причин.

Сейчас 70% жителей, у которых есть доступ к контейнерам для раздельного сбора, уже сортируют отходы (и почти половина из них делает это регулярно). Судя по всему, это заслуга не только инфраструктуры, но и многочисленных энтузиастов, сделавших тему сортировки актуальной. Это видно хотя бы по тому, что 73% тех, у кого рядом нет «раздельных» баков, готовы при их появлении заняться сортировкой, и только 25% принципиально отказываются от нее.

Мусорные «диссиденты», отказывающиеся сортировать свои собственные отходы, мотивируют это самыми разными поводами. Тут и наличие мусоропровода, и неверие в то, что мусор реально будет направлен на переработку, и даже простая брезгливость. Интересно, что сейчас, во время эпидемии коронавируса, между сторонниками и противниками мусоропроводов развернулись яростные дискуссии: безопаснее ли с точки зрения эпидемиологии выйти на улицу и бросить пакет с мусором в бак или лучше остаться в подъезде и прикоснуться к рукоятке люка?

В целом же за обобщенными (исследование — федерального масштаба) цифрами стоит массовая психология — причем для каждого региона и уж точно для каждого класса населенных пунктов она своя.

-Недавно специально писали нашей компании-оператору, просили поставить больше баков для вторсырья и меньше для смешанных отходов, - рассказывает житель Ломоносовского района Алексей Петухов.

Энтузиазм населения активно поддерживают компании-операторы, занимающиеся вывозом отходов. Например, в мае работающий в Москве и Подмосковье «Эколайн» выпустил специальные анимированные видеоуроки, где показано, какой путь проходит обычная пластиковая бутылка от мусорного контейнера до переработки в другую такую же пластиковую бутылку.

«Точная визуализация не только сориентирует зрителей, но и поможет их вовлеченности, - уверена заместитель генерального директора «Эколайна» Елена Вишнякова. – Человек получит информацию о раздельном сборе, соотнесет ее с тем, что происходит на контейнерной площадке во дворе, и убедится, что раздельный сбор работает. Часто именно доверие к системе становится главным аргументом для начала домашней сортировки - когда есть понимание, что ты это делаешь не зря».

Просветительскую кампанию можно вести в рамках школьного образования, считает Руслан Губайдуллин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна». «Тему правильного обращения с отходами можно интегрировать сразу в несколько школьных дисциплин, - отмечает общественник, - чтобы воспитывать в детях не только экологическую осознанность, но и интерес ко многим отраслям производства и переработки».

Подобные просветительские фильмы (а также плакаты и другие материалы) действительно работают: свидетельство тому опыт Европы и Америки, где раздельный сбор отходов ведется в обязательном порядке уже не первое десятилетие. Однако отзывы тех, кто не только видит зарубежную наглядную агитацию, но и живет на Западе повседневной жизнью, говорят еще об одном: просвещение лишь позитивно подкрепляет достаточно жесткие, но при этом справедливые для большинства жителей правила. В частности, речь идет о тарифах на вывоз сортированных и несортированных отходов (они должны быть радикально разными) и четкой принадлежности каждого конкретного контейнера тем или иным домовладениям.

В России сейчас постепенно включаются и «кнут» обязательных требований к раздельному сбору отходов, и «пряники» просветительской кампании. Комплексный подход дает свои результаты, что и подтверждают зафиксированные социологами цифры. Так что можно быть уверенным — будущее за раздельным накоплением бытовых отходов.