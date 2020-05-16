В Совфеде оценили идею ввести новое пособие во время пандемии
Сенатор Рязанский предложил более простой вариант.
Средства индивидуальной защиты от распространения от коронавирусной инфекции можно выдавать бесплатно при входе в медицинские учреждения. Такую точку зрения высказали в Совфеде, комментируя идею председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец ввести пособие для покупки масок и перчаток.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT, что администрировать этот процесс будет слишком сложно. Вместо этого проще выдавать средства защиты бесплатно. "Надо заниматься раздачей, в том числе, давать бесплатно как бахилы в поликлиниках", — отметил Рязанский.
Как отмечает автор послания, в настоящее время в стране не все семьи располагают средствами, чтобы обеспечить себя средствами индивидуальной защиты. При этом Волынец отметила, что в некоторых случаях пособие можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток, необходимых россиянам.
Источник: Московский Комсомолец