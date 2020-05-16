Врачи раскрыли схемы, по которым их лишают "коронавирусных" надбавок

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"Вы же лечили пациента от пневмонии, значит, доплат не положено".

В своем последнем выступлении Владимир Путин еще раз напомнил чиновникам, что обещанную правительство доплату врачам, работающим с коронавирусом, придется выплатить. Акцентировать на этом внимание пришлось, потому что во многих регионах всеми правдами и неправдами старались заплатить медикам поменьше. Мы собрали мнения вврачей о происходящем.

Доплаты медикам Владимир Путин первоначально анонсировал в апреле на совещании с главами регионов. Для врачей доплата должна составить 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал, фельдшеры и медсестры получат 50 тысяч рублей, младший медперсонал - 25 тысяч рублей, врачи скорой помощи - 50 тыс.рублей, а водители экипажей - 25 тысяч рублей. "Повторю, такие специалисты находятся на передовой», - объявил Путин. Спустя месяц, 9 мая, президент объявил, что указанные выплаты на руки получили только 56 тысяч человек. При этом, как оказалось, деньги уже были переведены регионам. Но до врачей не дошли.

В ряде регионов медицинские работники взбунтовались. Медики Покровской больницы в Санкт-Петербурге записали видеообращение, в котором указывают, что у них нет никаких средств защиты, хотя больница принимает пациентов с коронавирусом. И, несмотря на то, что медучреждение было перепрофилировано для работы с ковидом, зарплата врачей стала только ниже. Теперь зарплату стали считать по тарифам инфекционных врачей и забрали все, полагающиеся надбавки: за категорию, стаж и так далее.

Аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге. Врач-рентгенолог Артемовской ЦРБ обратился в главе Свердловской области Евгению Куйвашеву. "Вместо выплаты в размере 80 тысяч рублей для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, мы получили по 25 тысяч рублей. Почему так?" - поинтересовался мужчина. Губернатор пояснил, что в разных больницах врачи имеют разную нагрузку, связанную с коронавирусом. У кого-то пациенты появились раньше, где- то больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактическое время, отработанное за месяц. К слову, ни в указе президента, ни в постановлении правительства о подобной схеме расчета ничего не говорилось.

Причем коронавирус ударил по зарплатам не только врачей, которые непосредственно занимаются лечением таких пациентов. "Я работаю в лаборатории. Инфицированный материал, он и есть инфицированный. Не важно, ковид или нет. Но зарплаты значительно уменьшились из-за того, что закрыли платные отделения и услуги, которые больница может оказывать. В месяц нам выплачивают 100-300 рублей за работу с ковидом. Эта сумма зависит от количества положительных результатов. Мне пришла надбавка в 400 рублей", - рассказала "МК" сотрудник ГКБ №40 в Екатеринбурге.

Врач-реаниматолог из Перми: "У нас в отделении было 15 коек, а стало 22. То есть пациентов стало больше, а количество врачей не увеличили. За последние двое суток я спал два часа. Зарплату за апрель получил такую же.

У нас в отделении лежат больные после инсульта, с тяжелыми патологиями. У многих из них пневмония. Но инфекционка брать отказывается, потому что реанимировать не смогут. Тесты берем, но результатов ждать несколько дней. За это время пациенты умирают, а посмертных результатов никто не сообщает и тему забывают. Из средств защиты только марлевые маски, которые мы сами сшили - вот и все", - сообщил мужчина.

По идее, очередной наказ Путина должен был подхлестнуть чиновников и выплаты должны были пойти. Но не везде это так. Как рассказал «МК» пресс-секретарь «Альянса врачей» Иван Коновалов, жалобы поступают буквально отовсюду.

- Только вчера мы разбирали случаи из Ярославля, Ленинградской области и Пермского края. Чиновники идут на самые разные ухищрения. В Ярославле сделали следующее: пациентов с подозрением на ковид сначала направляют в обычную больницу. Там им делают тест и оказывают первичную помощь. Все это время пациент лежит с диагнозом пневмония. Когда тест дает положительный результат, то их транспортируют в профильную инфекционную больницу.

Медикам говорят: "Ну вы же его лечили от пневмонии, а значит никаких надбавок не положено". А врачам из профильной клиники снимают все полагающиеся надбавки - за категорию, стаж, вредность и так далее. "Путинскую" надбавку дают, но не целиком. В итоге зарплата получается либо такая же, либо даже меньше по деньгам.

И абсолютно везде, поголовно, буквально сотни жалоб из всех регионов страны следующие: медики получают сумму не за работу вообще, а только за часы непосредственного контакта с пациентом. И это в профильных инфекционных клиниках, где борются с коронавирусом. Кто-то получил 250 рублей за месяц, врачи из Перми чуть меньше 2 тысяч за два месяца, кто- то получил 184 рубля - вот такие цифры. Сегодня тоже самое произошло в Нижнем Новгороде, где медики пришли жаловаться, что им выплатили сущие копейки.

- Об этом нельзя молчать. Бороться с этим можно несколькими способами, нужно заходить сразу со всех флангов. Первое - писать жалобы в официальные надзорные органы. В первую очередь - в прокуратуру и инспекцию труда. Второе - обращаться публично, потому что публичное обращение очень сильно помогает решать какую-то проблему.

Источник: Московский Комсомолец