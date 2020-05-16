Россияне начали забирать деньги с банковских вкладов

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Аналитики полагают, что эта тенденция только усилится.

В России резко снизились объемы сбережений граждан. Во многом это связано с опасениями потерять деньги в кризис, вызванный пандемией коронавируса, пишут «Известия».

По данным Центробанка РФ, в 2018 году россияне хранили накопления на банковских вкладах (54%) и в наличной форме (46%). Однако в прошлом году граждане практически отказались от сбережений в «живых» деньгах.

В 2020-м ситуация резко изменилась: из-за пандемии коронавируса наличность вновь стала пользоваться популярностью. Россияне начали забирать деньги со своих счетов, опасаясь потерять их в результате кризиса. Кроме того, в период самоизоляции часть сбережений ушла на покупку товаров длительного хранения.

В прошлом году прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. Как предполагает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, в этом году эта тенденция сохранится и прирост сбережений сократится на 30—40%. Таким образом отложить на «черный день» граждане смогут не более 1,3–1,5 трлн рублей.

Источник: Московский Комсомолец