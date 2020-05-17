/Общество/

В Армавире следователи СК выясняют обстоятельства невыплаты медицинским работникам положенных денежных средств

16 мая 2020 года в сети Интернет опубликовано видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи города Армавира. Медицинский персонал сообщил о невыплате доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту следственным отделом городу Армавиру краевого управления СКР организована доследственная проверка.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/

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Категория: Новости / Общество

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