Он-лайн диалог с ТОСами

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Депутат 25 округа продолжает работать, несмотря на карантин В ходе часовой трансляции был намечен план действий на ближайшее время. ТОС - территориальный орган самоуправления.

В него входят обычные граждане. Создаётся с целью решения задач местного уровня. Например, благоустройство придомовой территории, безопасность, проблемы ЖКХ. Территориальное деление может быть разным. Закон не запрещает создать свой ТОС даже в подъезде жилого дома. Выбирается старший, который и отстаивает интересы жильцов в разных инстанциях, служит связующим звеном между властью и людьми.

– Мне повезло, в 25-м округе ТОСы отлично работают! Поэтому нам удается решать многие задачи и делать это так, чтобы люди были довольны — говорит Георгий Середин.

Председатели ТОСов попросили депутата решить ряд вопросов. Один из них касается детской площадки за "Магнитом", в районе дома #169 по ул. Видова. Там требуется облагородить территорию и усилить контроль рейдовых полицейских групп. В период самоизоляции, когда детям на детских площадках находиться нельзя, лавочки в сквере рядом с детским городком облюбовали молодые люди, распивающие спиртные напитки. Георгий Середин пообещал направить депутатский запрос с просьбой включить данную территорию в маршрут обхода групп, а также о необходимости покоса травы.

Вопросы к депутату касались и покоса травы за домами #212, 214, 220 по ул. Видова. Данная территория принадлежит Минобороны. В ведомство также будет направлен запрос с просьбой привести территорию в подобающий вид.