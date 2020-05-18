38% кубанцев рассказали о снижении заработной платы

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Служба исследований HeadHunter провела опрос российских соискателей, в числе которых были и жители Кубани, и выяснила, изменились ли их заработные платы с началом пандемии.

В ходе опроса выяснилось, что у 4% работников Краснодарского края заработная плата стала выше, у 38%, напротив, уменьшилась, у 48% не изменилась. Чаще остальных о снижении уровня доходов говорили специалисты профессиональной сферы «Продажи» (67%), «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» (55%) и «Административный персонал» (53%). О том, что их заработные платы выросли, также чаще остальных заявляли работники области «Продажи» (2%), «Искусство/развлечения/Масс-медиа» (3%), «Управление персоналом/Тренинги» (3%), «ИТ/Интернет/Телеком» (2%) и высший менеджмент (3%).

О том, что есть риск того, что их заработная плата уменьшится в ближайшее время, заявили 36% респондентов, 44% предполагают, что этого не случится. Кроме этого, 77% опрошенных жителей Кубани рассказали о том, что хотели бы сменить место работы, 4% ответили однозначное «нет». Больше всего тех, кто не готов менять работодателя, среди профессионалов в области управления персоналом (91%) и юриспруденции (91%), а также высшего менеджмента (89%).

Кстати, в результате опроса HeadHunter, проведенного среди 70 представителей компаний-работодателей, 44% из них рассказали о том, что их постоянная часть заработной платы снизилась, в 53% случаев снижение составило от 21% до 50% за последний месяц. Бонусная система за последний месяц была пересмотрена у 47% респондентов. В 82% случаев инициатором такого пересмотра стал совет директоров, в 27% - сами топ-менеджеры. При этом, согласны с решением сокращения заработной платы оказались 46% опрошенных, 30% его категорически не поддерживают.

Источник: HeadHunter