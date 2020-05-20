/Общество/

В Геленджике подготовка к курортному сезону идёт по всем фронтам!

Не смотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, курортный сезон, рано или поздно, всё равно начнётся, в том или ином виде.

Геленджик всегда радовал гостей своей ухоженностью, красивым видом и непередаваемой атмосферой и этот год не станет исключением!

В настоящее время ведётся активная работа по благоустройству и обновлению визитной карточки курорта – неподражаемой набережной длинною 14 километров. На разных участках любимого места прогулок красят фонари и балюстраду. Уже окрашено 5000 метров, израсходованы тонны белой краски. Красят в несколько слоёв, учитывая особенности морского климата.

Продолжаются работы и по озеленению. Сегодня сотрудники «Юкки» украшают сезонными цветами клумбу по улице Луначарского в районе дельфинария. Здесь будут располагаться цветочные арки. Всего их 4 штуки и на каждую уходит по 1500 растений – по 750 цветов бегонии и цинерарии, которые будут цвести до ноября. Также на центральных улицах курорта обновляют разметку.

Источник: https://gelendzhik.org/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Глаза не врут: физиогномист рассказал о распознавании эмоций под маской

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция

Сотрудники полиции Армавира по горячим следам раскрыли кражу

В Курганинске после вмешательства прокуратуры ребёнок-инвалид обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации

Полицейские Новороссийска проводят информационную акцию «О безопасности в интернете»