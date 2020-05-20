В Геленджике подготовка к курортному сезону идёт по всем фронтам!

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Не смотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, курортный сезон, рано или поздно, всё равно начнётся, в том или ином виде.

Геленджик всегда радовал гостей своей ухоженностью, красивым видом и непередаваемой атмосферой и этот год не станет исключением!

В настоящее время ведётся активная работа по благоустройству и обновлению визитной карточки курорта – неподражаемой набережной длинною 14 километров. На разных участках любимого места прогулок красят фонари и балюстраду. Уже окрашено 5000 метров, израсходованы тонны белой краски. Красят в несколько слоёв, учитывая особенности морского климата.

Продолжаются работы и по озеленению. Сегодня сотрудники «Юкки» украшают сезонными цветами клумбу по улице Луначарского в районе дельфинария. Здесь будут располагаться цветочные арки. Всего их 4 штуки и на каждую уходит по 1500 растений – по 750 цветов бегонии и цинерарии, которые будут цвести до ноября. Также на центральных улицах курорта обновляют разметку.

Источник: https://gelendzhik.org/